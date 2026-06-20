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Основные запреты в день Ивана Купала: какие привычные вещи могут навлечь беду

Марина Иваненко
20 июня 2026, 22:16
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Праздник Ивана Купала 2026 года отмечается в ночь с 23 на 24 июня — главные народные приметы, купальские обряды, запреты и правила безопасности у воды и огня.
Чего нельзя делать в день Ивана Купала
Чего нельзя делать в день Ивана Купала / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда в Украине отмечают Ивана Купала в 2026 году
  • Какие народные запреты существовали в купальскую ночь
  • Какие приметы о погоде связаны с праздником Ивана Купала

В 2026 году Ивана Купала в Украине празднуют в ночь с 23 на 24 июня. Многие по привычке вспоминают 7 июля, но после перехода на новый церковный календарь дата изменилась. Теперь Рождество Иоанна Крестителя приходится на 24 июня, а все известные купальские развлечения и обряды проходят вечером накануне. Главред расскажет о них подробнее.

Большинство купальских запретов звучат мистично, но если отбросить сказки о русалках и ведьмах, в них скрывается обычная жизненная логика и правила безопасности.

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Почему нельзя купаться ночью

Древняя примета гласит: после захода солнца в реку или озеро лезть не стоит, потому что русалки затянут на дно.

Если говорить проще, то купаться в темноте в одиночку просто опасно. Ночью не видно течения, глубины, камней или коряг на дне. Поэтому обряды с водой лучше отложить на утро, а ночью просто прогуляться по берегу.

Почему не спали до рассвета

Наши предки верили, что в эту ночь активизируется нечистая сила, поэтому спать нельзя было. Люди собирались большими компаниями, разжигали костры, пели и танцевали.

Логика здесь проста: когда община держится вместе и находится на виду, никто не заблудится в темноте, никого не обокрадут и не обидят. Быть в группе означало быть в безопасности.

Ссоры, долги и найденные вещи: что под запретом

В день Ивана Купала старались соблюдать несколько важных правил в общении и быту.

Не ругаться

Праздник считался временем очищения. Верили, что злые слова обладают особой силой и могут надолго испортить отношения, поэтому негатив оставляли за пределами праздника.

Не давать в долг

В народе говорили, что так можно отдать из дома своё благосостояние. На самом деле в большие праздники люди просто старались держать дом "закрытым" для расходов, а все денежные дела переносили на другой день.

Не подбирать чужое

Найденные на гуляниях платки, украшения или ленты не брали себе, чтобы не забрать чужие проблемы. С точки зрения логики, на массовых праздниках вещи теряются часто, поэтому трогать чужое имущество не стоит.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Поиск цветка папоротника и сбор трав

Легенда гласит, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет богатство и счастье. Но существовал и запрет — не ходить в лес в одиночку и не заходить слишком далеко. Ночной лес без фонаря и мобильной связи опасен и без мистики, поэтому рисковать жизнью ради сказки не стоит.

Также на рассвете собирали целебные травы — тимьян, мяту, полынь. Главное правило — не рвать всё подряд бездумно, а собирать растения осторожно, чтобы не уничтожать природу.

Безопасность у костра и присмотр за детьми

Купальский костёр — главный символ праздника. Через него прыгали парами, держась за руки. Если руки разъединялись, это считалось приметой скорого расставания.

Сегодня на первом месте должна быть пожарная безопасность: не разводить костёр слишком высоким, не прыгать в синтетической одежде, которая легко возгорается, и отказаться от алкоголя возле открытого огня.

Особое внимание — детям. В древности верили, что малышей может напугать ночная мара. Сегодня же мы понимаем, что возле воды и огня в темноте дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, желательно со светоотражающими элементами на одежде и фонариками.

Венки и утренняя роса

Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде. Если венок плыл ровно — это к хорошей судьбе, если тонул — к неудачам. После обряда венок не выбрасывали в мусор: его либо оставляли на воде, либо несли домой как оберег.

На рассвете обязательно умывались росой — считалось, что она придает красоту и здоровье. Проспать это время означало "проспать свою удачу".

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