Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Голивудскую актрису нашли без сознания и ей проводили реанимацию, однако спасти ее не смогли.

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Хайден Пенетьерри умерла в возрасте 36 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Кратко:

Что сообщили в скорой после реанимации актрисы

Что еще известно о причинах ее смерти

Сегодня, 17 августа, стало известно о внезапной смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери - экс-невесты Владимира Кличко и матери его дочери.

Некоторые СМИ уже опубликовали предварительную причину смерти актрисы.

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Так, по данным ENews, власти Южной Каролины поделились подробностями её последних минут в записях звонков в службу 911, полученных изданиями People и TMZ.

Хайден Пенетьерри скончалась совсем молодой/ Instagram/haydenpanettiere

В аудиозаписи диспетчер направил медиков в дом Панеттьери в Гринвилле, а сотрудник скорой медицинской помощи сообщил о "передозировке", добавив: "Проводится сердечно-легочная реанимация".

Когда сотрудники полиции и скорой помощи прибыли по вызову знакомой актрисы, они обнаружили женщину без сознания примерно в 13:51 по местному времени.

Хайден Пенетьерри была найдена без сознания / Фото Instagram/ haydenpanettiere

"По прибытии была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении для E! News, - "однако женщина, позже опознанная как Хайден Панеттьери, была объявлена ​​мертвой на месте происшествия".

"Дело расследуется Департаментом полиции Гринвилла совместно с офисом коронера округа Гринвилл", - говорится в сообщении. "Предварительное расследование не выявило никаких признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств".

Кто такая Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери начала карьеру еще в детстве и за долгие годы сыграла множество ролей в кино и на телевидении. В частности, она снялась в популярном сериале "Герои" и в музыкальной драме "Нэшвилл".

Она также снималась в фильмах "Помни титанов", "Моя мама - волшебница", "Ледяная принцесса" и "Крик 4".

Хайден Панеттьери была матерью одного ребенка - дочери Кайи Кличко, которая родилась в 2014 году.

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Ранее Главред сообщал, что после трагического известия о смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери в сети снова заговорили о ее единственной дочери Кае-Евдокии.

Ранее свое 48-летие двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева решила встретить с особенной теплотой. В праздничный день легенда украинской гимнастики показала редкий архивный кадр с мамой и ребенком, добавив к нему трогательное признание.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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