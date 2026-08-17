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Родителей предупреждают: без какой-то справки ребёнка не пустят в школу

Марина Иваненко
17 августа 2026, 20:16
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Справка для школьников необходима для зачисления и продолжения обучения. Медицинский осмотр ребенка включает оценку развития, зрения, слуха и здоровья.
Что нужно для школы
Что нужно для школы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие справки нужны школьникам перед началом учебного года
  • К каким врачам должен пойти ребенок
  • Какие прививки предусмотрены в зависимости от возраста

Накануне нового учебного года родителям стоит заранее позаботиться о медицинском осмотре ребенка и необходимых документах. Для зачисления в учебное заведение или продолжения обучения необходимо предоставить медицинскую справку. Главред расскажет подробнее.

Как сообщаетЦентр общественного здоровья Украины, ребенку необходима форма № 086/о. Ее оформляет семейный врач или педиатр, с которым заключена декларация. Медицинская справка содержит информацию о состоянии здоровья ребенка и результаты необходимого осмотра.

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Каких врачей нужно посетить

Основной осмотр проводит семейный врач или педиатр. Также ребенку необходимо посетить стоматолога.

Консультации узких специалистов, в частности хирурга, офтальмолога или других врачей, назначаются по медицинским показаниям. Если во время осмотра врач обнаружит определенные отклонения, он может направить ребенка на дополнительные консультации.

Что проверяют во время медицинского осмотра

Во время осмотра врач оценивает:

  • рост, массу тела и общее физическое развитие;
  • остроту зрения и слух;
  • состояние осанки и стоп;
  • наличие острых или хронических заболеваний;
  • результаты необходимых лабораторных исследований.

При необходимости могут назначаться общие анализы крови и мочи, а также исследование кала на яйца гельминтов. Дополнительные обследования определяются в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка.

Если ребенок переходит в другое учебное заведение, повторный полный медицинский осмотр может не потребоваться. В таком случае следует обратиться к семейному врачу и уточнить, какие документы необходимо предоставить.

Обязательны ли прививки для школьников

Вакцинация детей проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. С 1 января 2026 года в Украине действует обновленный календарь, в котором изменились сроки проведения отдельных прививок.

Если ребенок пропустил прививку, родителям нужно обратиться к семейному врачу или педиатру. Медик определит, какие прививки необходимо наверстать, и при необходимости составит индивидуальный график вакцинации.

Какие прививки предусмотрены в зависимости от возраста

В первые годы жизни ребенку проводят вакцинацию против туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита B, Hib-инфекции, а также кори, паротита и краснухи.

В 4 года вводят вторую дозу вакцины КПК - против кори, паротита и краснухи.

В 6 лет предусмотрена ревакцинация против дифтерии, столбняка и полиомиелита.

В 12–13 лет девочкам предусмотрена бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

В 16 лет проводят ревакцинацию против дифтерии и столбняка.

В случае пропущенных прививок не стоит самостоятельно определять порядок вакцинации. Схему наверстывания должен определить семейный врач или педиатр с учётом возраста и предыдущих прививок ребёнка.

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Об источнике: Центр общественного здоровья Украины

Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" (ЦОЗ) - санитарно-профилактическое учреждение здравоохранения.

ЦОЗ выполняет функции головного учреждения МЗ в сфере общественного здоровья и противодействия опасным, особо опасным, инфекционным и неинфекционным заболеваниям, биологической защиты и биологической безопасности, иммунопрофилактики, лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, гигиенических и микробиологических аспектов здоровья человека, связанных с окружающей средой, национального координатора Международных медико-санитарных правил, координации реагирования на чрезвычайные ситуации в секторе общественного здравоохранения, сообщает Институт массовой информации.

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