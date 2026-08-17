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Одна ошибка постепенно разрушает эмаль: когда не стоит чистить зубы

Мария Николишин
17 августа 2026, 19:33
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Кислотные продукты размягчают эмаль, поэтому чистка зубов сразу после еды скорее стирает ее, чем защищает.
Одна ошибка постепенно разрушает эмаль: когда не стоит чистить зубы
Когда лучше всего чистить зубы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что может повредить эмаль
  • Когда зубы нужно чистить особенно тщательно

Всем известно, что чистить зубы нужно как минимум два раза в день. Однако среди многих людей ведутся споры о том, нужно ли это делать перед приемом пищи или после.

Главред решил разобраться, когда лучше всего чистить зубы.

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Можно ли чистить зубы после еды

Чистить зубы сразу после еды - вредно. Стоматологи единодушно советуют отложить гигиену до завтрака, поскольку щетка на кислой эмали действует как абразив и постепенно стирает ее, пишет Express.

В частности, фрукты, фруктовые соки, кофе и даже некоторые сухие завтраки понижают pH во рту, и зубы остаются незащищенными еще некоторое время после завтрака.

Стоматолог подчеркивает, что именно в этот промежуток времени зубная щетка наносит максимальный вред.

"Чистка зубов сразу после еды может быть вредной, особенно если вы употребляли кислые продукты, такие как фрукты или фруктовый сок. Они временно размягчают эмаль, и чистка зубов в этот момент может привести к ее более легкому истиранию", - отметил он.

Последствия накапливаются постепенно и проявляются уже тогда, когда изменения необратимы.

"Вашей эмали нужно время для восстановления после воздействия кислоты. Если вы чистите зубы сразу, вы фактически чистите размягченную эмаль, что со временем может привести к чувствительности и эрозии", - предупреждает стоматолог.

Почему нужно чистить зубы именно перед завтраком

Утренняя чистка перед первым приемом пищи выполняет двойную функцию: удаляет ночные отложения и одновременно готовит зубы к контакту с пищей.

"Чистка зубов перед едой помогает удалить зубной налет и бактерии, которые накапливаются в течение ночи. Это также создает защитный слой фтора на зубах перед едой", - говорит специалист.

Когда можно чистить зубы после еды

Если нужно почистить зубы после еды, то сделать это можно, но только через 30–60 минут. Это время необходимо для того, чтобы слюна нейтрализовала кислоту и запустила реминерализацию.

Также вместо щетки можно прополоскать рот водой, чтобы смыть остатки кислот и частицы пищи.

"Чистка зубов слишком рано после еды или питья может повредить и без того ослабленную эмаль. Вместо этого следует подождать от 30 до 60 минут, чтобы pH во рту вернулся к естественному уровню. Это помогает предотвратить кариес, лишая бактерии возможности образовывать зубной налет и поддерживая оптимальный баланс pH во рту", - утверждает стоматолог.

Как правильно чистить зубы – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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