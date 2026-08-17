Грозы, град и сильный ветер: Украину скоро накроет волна непогоды

Погодные условия могут затруднить работу коммунальных предприятий и движение транспорта.

https://glavred.info/synoptic/grozy-grad-i-silnyy-veter-ukrainu-skoro-nakroet-volna-nepogody-10789172.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где 17–18 августа ожидаются грозы, град и шквалы

Какой будет температура в Украине и Киеве

В Украине 17 и 18 августа ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются грозы, а в отдельных районах - град и сильный ветер до 20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, 17 августа во второй половине дня и до конца суток в большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдут грозы, в отдельных районах - град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

видео дня

В то же время 18 августа в западных, днем - в северных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях также ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сохранится желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.

Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Погода в Украине 18 августа

Завтра, по прогнозам синоптиков, погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, движущийся в восточном направлении. После его прохождения будет распространяться более прохладная воздушная масса.

В ближайшую ночь ожидается +15…+20 градусов, днем в большинстве областей столбики термометров достигнут +28…+33 градусов, однако на западе дневные максимумы будут в пределах комфортных +20…+25 градусов.

Погода 18 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве 18 августа

В Киеве и области во вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса. В Киеве ночью ожидается +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Кроме того, из-за града и шквалов на территории всей области объявлен I уровень опасности.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 17 августа к Украине с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет понижение температуры, но серьезных осадков не ожидается.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплее средних многолетних показателей. Особенно жарко будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха будет достигать +36…+38 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды. Поэтому даже при постепенном сокращении светового дня дневная температура в первой половине сентября может оставаться достаточно высокой.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред