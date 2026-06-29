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Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории Украины

Юрий Берендий
29 июня 2026, 18:15
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В древней книге Киево-Печерской лавры обнаружили стёртое имя Витовта. Аким Галимов рассказал, как уничтожали украинскую историческую память.
Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории Украины
Киево-Печерская лавра - кого Москва хотела вычеркнуть из истории Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кого пытались вычеркнуть из истории Украины в Лавре
  • Что нашли в поминальной книге Успенского собора
  • Что такое поминальник Успенского собора Киево-Печерской лавры

Успенский собор Киево-Печерской лавры - одна из важнейших святынь Украины и памятник, хранящий многовековую историю. Однако исследования древних документов показывают, что борьба за украинскую идентичность длилась веками, а отдельных деятелей пытались намеренно вычеркнуть из исторической памяти. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал об уникальной находке в поминальной книге Успенского собора - книге, в которую на протяжении веков записывали имена для церковного поминовения, передает 2+2.

Главред выяснил, кого Москва хотела вычеркнуть из истории Украины.

видео дня

Поминальник Успенского собора Киево-Печерской лавры и его историческое значение

По словам Галимова, поминальник Успенского собора начали вести еще в конце XV века. Этот рукописный документ фактически стал своеобразной энциклопедией прошлого, ведь имена в него записывали в соответствии с четкой социальной и церковной иерархией.

На страницах книги упоминались не только церковные деятели, но и правители, сыгравшие важную роль в истории украинских земель.

"Я убежден, друзья, что атаки на нашу украинскую святыню - неслучайны и неслучайны. Россияне целенаправленно уничтожают нашу историю и нашу идентичность", - подчеркнул Аким Галимов.

В книге Лавры нашли стертую запись о древнем правителе

Во время работы с древней рукописью исследователи обратили внимание на необычную деталь. Одна из строк в книге была не просто пропущена, а физически уничтожена.

В поминальнике после слов о великих князьях остался след вмешательства, свидетельствовавший о попытке изменить историческую запись.

"Видите, здесь написано: "Помяни, Господи, князей наших великих". И первым здесь записан великий князь Владимир, нареченный в святом крещении Василием", - продемонстрировал Галимов.

Смотрите видео о том, почему Москва хотела вычеркнуть Витовта из истории Украины:

Кого пытались стереть из истории Украины в древней рукописи

Исследователи установили, что одна из записей в поминальнике была намеренно выскоблена. Такой способ воздействия на память поколений имел серьезные последствия, ведь в те времена именно церковь играла ключевую роль в сохранении и передаче истории.

Если имя правителя исчезало из церковных книг и переставало упоминаться во время богослужений, со временем оно могло исчезнуть из памяти людей.

"Здесь какой-то момент как будто стёрён. Да, действительно пропущено, точнее не пропущено, а стёрто, выскоблено имя следующего правителя. То есть эта поминальная книга подверглась редакторскому вмешательству", - говорится в видео.

Как исследователи восстановили стёртое имя в поминальной книге Лавры

Чтобы выяснить, кого именно пытались вычеркнуть из истории, исследовательница Оксана Прокопюк сделала детальное макроизображение страницы. Благодаря современным технологиям удалось увидеть остатки чернил и восстановить текст, который скрывали веками.

"Чтобы узнать, кого именно пытались стереть из нашего прошлого, исследовательница Оксана Прокопьюк сфотографировала страницу со стёртыми строками в макрорежиме. Современные технологии позволили рассмотреть мельчайшие детали, найти микроскопические остатки чернил и буква за буквой воссоздать надпись в первоначальном виде", - рассказал он.

Витовт - князь, которого пытались вычеркнуть из украинской истории

После исследования стало ясно, что под стертой частью текста скрывалось имя Великого князя Витовта.

Галимов отметил, что Витовт был одним из самых влиятельных правителей XIV века, возглавлявшим Великое княжество Литовское, Русское и Жемантийское. При его правлении украинские земли активно развивались и были связаны с европейским политическим пространством.

Именно это историческое наследие противоречило имперским нарративам, которые пытались представить украинское прошлое исключительно через призму влияния Москвы.

"Я думаю, что это часть одного процесса. Его целью было уничтожить память украинцев о XIV–XV веках. Какая же сила могла стоять за таким грандиозным планом уничтожения истории?" - резюмировал Аким Галимов.

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О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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