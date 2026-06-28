Не Севастополь: какой город в Крыму стал столицей целого государства

О чем идет речь в материале:
- Кто основал Пантикапей
- Где находилось Боспорское царство
- Какой город был столицей Боспорского царства
История Крыма насчитывает множество древних городов, которые играли важную роль в развитии цивилизаций на территории современного полуострова. Одним из самых выдающихся центров античности был Пантикапей — город, ставший столицей Боспорского царства и одним из важнейших политических центров региона. Украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт" рассказал о происхождении Пантикапея, объединении греческих городов вокруг Керченского пролива и масштабных оборонительных сооружениях, защищавших территорию государства.
Главред выяснил, какой город был столицей Боспорского царства.
Как переводится название Пантикапей
Пантикапей возник в VI веке до нашей эры на территории современной Керчи. Город основали древние греки, а его расположение сделало его важным торговым и политическим центром.
"Город Пантикапей в переводе означает „рыбный путь"", — сказал историк Мирослав Высочанский.
В 480 году до нашей эры греческие города вокруг Керченского пролива объединились, создав Боспорское царство. Именно Пантикапей стал его столицей и главным центром власти.
Смотрите видео об истории Пантикапея:
Почему Пантикапей стал столицей Боспора
Боспорское царство стало одним из самых влиятельных государств античного Причерноморья. Пантикапей выполнял функцию политического центра, где формировалась власть и развивались экономические связи.
Город контролировал важные торговые маршруты и имел стратегическое расположение между Черным и Азовским морями.
Где в Крыму находится древний оборонительный вал
Одним из уникальных сооружений Боспорского царства был большой оборонительный вал на Керченском полуострове.
"Помните, в "Игре престолов" была огромная стена от моря до моря. Подобный вал был и в Украине. Он простирался через весь Керченский полуостров. Фактически от Черного до Азовского морей. И отделял Боспорское царство от кочевых народов Крыма", — подытожил историк.
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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"
"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.
Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.
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