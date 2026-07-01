Говорить 'хейтер' неправильно: как на украинском следует называть такого человека

Заимствованное слово "хейтер" прочно вошло в интернет-лексикон, однако в украинском языке есть собственные названия для людей с подобным поведением.

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Как правильно называть "хейтер" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Кто такие "хейтеры" и что на самом деле означает это слово

Как правильно называть "хейтеров" на украинском

Чем "хейтер" отличается от обычного критика

В современном информационном пространстве все чаще употребляются заимствованные слова из английского языка, в частности "гейтеры" или "хейтеры". Они активно используются в соцсетях для обозначения людей с негативной позицией. В то же время в украинском языке существует немало точных и выразительных соответствий, которые передают это значение без необходимости использования иноязычных калек.

Главред узнал, как на украинском правильно называть "хейтеров".

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Кто такие "гейтеры"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, что "хейтеры" - это люди, которые проявляют открытую или скрытую ненависть, враждебность или постоянное пренебрежение к кому-то или чему-то. Это могут быть как активные критики с агрессивной манерой высказываний, так и те, кто систематически выражает негатив без конструктивной цели.

Как на украинском языке можно назвать "хейтеров"

По словам языкового эксперта, в украинском языке есть ряд эквивалентов, которые передают подобный смысл. Среди них: злоріка, ненависник, огудник, злосник, злопихач, брудолив, злостивець, ненавидник, лихослов, глумун, злобитель, хулитель, наругач.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "хейтер" на украинском языке:

Почему иногда используют слово "дрочар"

Отдельно упоминается разговорное объяснение, связанное с глаголом "дрочити" в значении "дразнить", "подшучивать" или "издеваться". В таком контексте слово "дрочар" иногда употребляется для обозначения человека, который постоянно подначивает или провоцирует других.

Какое значение имеет понятие "хейтер" в современной речи

В современном языке "хейтер" - это не просто критик, а скорее носитель системного негатива, направленного на оскорбления или унижение. Именно поэтому украинские эквиваленты часто имеют эмоционально насыщенную или даже резко негативную окраску.

Использование исконных украинских слов вместо калек помогает точнее передавать смысл, обогащает речь и поддерживает языковую аутентичность. Кроме того, это позволяет лучше ощущать нюансы значения и эмоциональный оттенок высказываний.

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О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания - её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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