Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделали

О чем идет речь в материале:
- Жили ли мамонты на территории современной Украины
- Что известно о мамонте в селе Старуня
В начале ХХ века в селе Старуня в Ивано-Франковской области было сделано открытие, которое изменило представления о сохранности древних животных. В 1907 году в местной озокеритовой шахте на глубине 12 метров рабочие обнаружили идеально мумифицированные останки мамонта ледникового периода. Об этом говорится в выпуске проекта "Затерянный мир" на YouTube.
Однако сначала жители села не понимали истинной ценности находки. Для людей, которые жили в крайней бедности, кожа и мех неизвестного животного стали просто полезным материалом для быта.
"Моя семья здесь когда-то жила очень бедно. Кожаных сапог у кого не было", - рассказал Василий Картюк, житель села Старуня.
Главред выяснил, где находили мамонтов в Украине.
Как жители Старуни использовали останки найденного мамонта
Когда рабочие вытащили тушу на поверхность, сначала подумали, что это крупное домашнее животное. Из-за необычного вида находки люди не могли понять, что перед ними останки доисторического гиганта.
"Старики сказали, что когда вытащили, не понимали, что это здесь есть, что это за зверь. И начали сдирать", - рассказал Василий Картюк, житель села Старуня.
Сохранившиеся в озокерите мясо и шкура мамонта стали для крестьян неожиданным материалом. Часть туши люди воспринимали не как исторический памятник, а как практическую вещь, которую можно использовать в хозяйстве.
"Там было мясо, законсервированное в озокерите. Поэтому его давали собакам, но собаки мясо есть не захотели. Шкура была очень хорошо сохранилась, поэтому они решили, что не стоит её пропадать, и начали брать эту шкуру с собой", - рассказал Виталий Геник, учитель истории Старунского УВК.
Смотрите видео о том, как удалось найти мамонта:
Зачем из кожи мамонта делали обувь
В то время кожа была ценным материалом, ведь многие крестьяне не могли позволить себе купить готовую обувь. Именно поэтому часть найденной кожи решили использовать для изготовления лапоток.
"Постолы не продавались, так что и кожа была дорогая. Поэтому он решил, что это вполне подходящий материал именно для обуви", - рассказал Виталий Геник, учитель истории Старунского УВК.
В местном школьном музее хранится копия такой обуви, которая стала напоминанием о необычной истории находки.
Как спасли уникального мамонта из Старуни
Полностью уничтожить или разобрать останки животного жители не успели. Один из работников карьера понял, что перед ним не обычная туша, а уникальная палеонтологическая находка.
После этого информацию передали руководству, а уже через несколько дней останки мамонта взяли под охрану жандармы. Учёных поразило то, насколько хорошо сохранилось животное, законсервированное в озокерите.
Новость о мамонте из Старуни быстро распространилась в прессе. Палеонтологи из Львова и Кракова обратились к владельцу карьера с просьбой приостановить добычу, чтобы провести исследование уникальной находки.
Вам также может быть интересно:
- Не Севастополь: какой город в Крыму стал столицей целого государства
- Запрещённый куплет гимна Украины: каких слов Москва боялась более 150 лет назад
- Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории Украины
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред