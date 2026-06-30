Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделали

Недалеко от Ивано-Франковска нашли мамонта ледникового периода. Как случайная находка стала сенсацией для науки.

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В Франковской области нашли мамонта - история уникальной находки из Старуни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Жили ли мамонты на территории современной Украины

Что известно о мамонте в селе Старуня

В начале ХХ века в селе Старуня в Ивано-Франковской области было сделано открытие, которое изменило представления о сохранности древних животных. В 1907 году в местной озокеритовой шахте на глубине 12 метров рабочие обнаружили идеально мумифицированные останки мамонта ледникового периода. Об этом говорится в выпуске проекта "Затерянный мир" на YouTube.

Однако сначала жители села не понимали истинной ценности находки. Для людей, которые жили в крайней бедности, кожа и мех неизвестного животного стали просто полезным материалом для быта.

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"Моя семья здесь когда-то жила очень бедно. Кожаных сапог у кого не было", - рассказал Василий Картюк, житель села Старуня.

Главред выяснил, где находили мамонтов в Украине.

Как жители Старуни использовали останки найденного мамонта

Когда рабочие вытащили тушу на поверхность, сначала подумали, что это крупное домашнее животное. Из-за необычного вида находки люди не могли понять, что перед ними останки доисторического гиганта.

"Старики сказали, что когда вытащили, не понимали, что это здесь есть, что это за зверь. И начали сдирать", - рассказал Василий Картюк, житель села Старуня.

Сохранившиеся в озокерите мясо и шкура мамонта стали для крестьян неожиданным материалом. Часть туши люди воспринимали не как исторический памятник, а как практическую вещь, которую можно использовать в хозяйстве.

"Там было мясо, законсервированное в озокерите. Поэтому его давали собакам, но собаки мясо есть не захотели. Шкура была очень хорошо сохранилась, поэтому они решили, что не стоит её пропадать, и начали брать эту шкуру с собой", - рассказал Виталий Геник, учитель истории Старунского УВК.

Смотрите видео о том, как удалось найти мамонта:

Зачем из кожи мамонта делали обувь

В то время кожа была ценным материалом, ведь многие крестьяне не могли позволить себе купить готовую обувь. Именно поэтому часть найденной кожи решили использовать для изготовления лапоток.

"Постолы не продавались, так что и кожа была дорогая. Поэтому он решил, что это вполне подходящий материал именно для обуви", - рассказал Виталий Геник, учитель истории Старунского УВК.

В местном школьном музее хранится копия такой обуви, которая стала напоминанием о необычной истории находки.

Как спасли уникального мамонта из Старуни

Полностью уничтожить или разобрать останки животного жители не успели. Один из работников карьера понял, что перед ним не обычная туша, а уникальная палеонтологическая находка.

После этого информацию передали руководству, а уже через несколько дней останки мамонта взяли под охрану жандармы. Учёных поразило то, насколько хорошо сохранилось животное, законсервированное в озокерите.

Новость о мамонте из Старуни быстро распространилась в прессе. Палеонтологи из Львова и Кракова обратились к владельцу карьера с просьбой приостановить добычу, чтобы провести исследование уникальной находки.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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