Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

Причины вымирания мамонтов / фото: с сайта Северо-Восточного федерального университета

Международная группа исследователей из Института Наук о Земле СПбГУ совместно с коллегами из Великобритании, Дании, Китая, Норвегии и США выяснила причину вымирания мамонтов в Сибири, пишет журнал Nature.

Ученые отмечают, что мамонты вымерли из-за резкого изменения климата.

В частности, говорится о том, шерстистые мамонты, которые были источником пищи и материалом для сооружения жилищ и даже музыкальных инструментов, вымерли около четырех тысяч лет назад.

Эксперты восстановили облик тундростепи мамонтов и проанализировали ДНК древних растений и животных, собранных из 535 различных мест Арктики. Эти данные они сравнили с ДНК боле 1,5 тысяч современных растений и животных.

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Таким образом выяснилось, что со временем популяции мамонтов и их генетическое разнообразие уменьшалось, в связи с чем, выживание становилось все более сложным.

Еще хуже ситуация стала около 12 тысяч лет назад с приходом глобального потепления, которые оставило мамонтов без пищи и средств на выживание.

"Мы показали, что изменения климата, в частности выпадения осадков, непосредственно привело к изменениям растительности. Согласно нашим моделям, люди не оказали никакого влияния на них", - отметил первый автор работы, научный сотрудник Кембриджского университета Ючен Ван.

Кроме того, мамонты не смогли достаточно быстро приспособиться к этим переменам.

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