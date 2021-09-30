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Ученые обнаружили новые виды крупных хищных динозавров

30 сентября 2021, 02:41

Кости динозавров были обнаружены на пляже недалеко от города Брайстон на протяжении нескольких лет.

Обнаружен новый вид динозавров

Ученые из Университета Саутгемптона предположила, что кости, которые были найдены на острове Уайт, принадлежат двум видам спинозаврид – группе хищных динозавров, которые были близкими родственниками спинозавра.

Необычные, похожие на крокодилов, черепа динозавров позволили исследователям определить особенности их диеты, сообщает EurekAlert.

Кости динозавров были обнаружены на пляже недалеко от города Брайстон на протяжении нескольких лет. Сначала коллекционеры нашли части двух черепов, а затем ученые из Музея динозавров извлекли большую часть хвоста. В целом, на формации возрастом 125 миллионов лет удалось найти 50 фрагментов.

Единственный скелет спинозаврида, найденный в Великобритании, принадлежит Baryonyx. Его нашли в 1973 году в Суррее. Большинство находок, сделанных с тех пор, представляли собой отдельные зубы и кости.

Теперь же ученые нашли скелеты двух представителей этой группы, которые принадлежат к видам, ранее неизвестным науке. Первый из них назвали Ceratosuchops inferodios, что означает "рогатая адская цапля с крокодильим лицом". Область надбровных дуг этого динозавра украшала серия рогов и шишек, стиль же его охоты был похож на цаплю. Известно, что цапли ловят добычу на мелководье, но могут есть и наземных животных.

Второй вид назвали Riparovenator milnerae, что переводится как "охотник на берегах реки Милнер". Название дали в честь известного биолога Анджелы Милнер, которая недавно умерла. Несмотря на то, что скелеты сохранились не полностью, ученые предполагают, что динозавры достигали девяти метров в длину, а длина их черепов составляла примерно метр.

Ранее ученые сообщили, если повышение глобальных температур из-за человеческой деятельности будет продолжаться, то климат Земли может стать еще более нестабильным, чем считалось ранее.

viber
ученые наука
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