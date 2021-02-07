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В Индии сошел ледник: стихия снесла все, 150 человек пропали без вести

7 февраля 2021, 10:39
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В Гималаях сошел ледник. Жуткое зрелище - стихия снесла все на своем пути. Пропавшими без вести числятся более 150 работников.

В Индии сошел ледник: около 150 человек пропали без вести / скриншот из видео

В Индии сошел ледник - около 150 человек пропали без вести. Это произошло в штате Уттаракханд на севере страны.

Все пропавшие без вести - рабочие со стройплощадки энергетического проекта Риши Ганга, сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала.

Сход ледника привел к наводнению, указано в сообщении. По словам Аггарвала, на данный момент не удается связаться примерно со 150 энергетиками, работавшими в районе бедствия.

По данным издания, в ближайшее время власти начнут поисково-спасательную операцию.

В то же время очевидцы в соцсетях разместили видео, как в Гималаях стихия сносит все на своем пути.

Напомним, ранее в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

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