Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Какое правильное украинское название вместо "девичника"
- Что означает слово "девич-вечер"
- Как правильно на украинском языке называть "мальчишник"
Популярные вечеринки для невесты перед свадьбой часто называют заимствованными словами вроде "девишник", которые пришли из русского языка. Однако в украинском языке существует собственное, аутентичное название этого обряда, имеющее глубокие культурные корни.
Главред узнал, как правильно на украинском языке называть "девичник" и "мальчишник".
Что такое "девичник"
"Девичник" - это неформальная вечеринка для невесты перед свадьбой, во время которой она проводит время с подругами, празднует, развлекается и символически прощается с девичьей жизнью.
Сегодня формат таких мероприятий может быть самым разным: от домашних встреч и SPA-отдыха до путешествий, караоке или активных развлечений. Однако сам термин "девичник" в украинском языке является заимствованным и калькованным вариантом, который не соответствует исконной языковой традиции.
Какое украинское название следует использовать вместо "девичника"
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, что в украинском языке традиционное и правильное название такого мероприятия - девич-вечер. Именно это слово является исконно украинским и состоит из двух частей:
- "девич" - относящееся к девушке или девичьей молодости,
- "вечер" - время проведения встречи.
Итак, "девич-вечер" означает вечер для девушки перед её свадьбой.
Какое значение имел девичник в древности
В украинской культуре девичник был не просто празднованием, а важной частью свадебного обряда. Подруги невесты собирались вместе, пели песни, плели венки и желали счастливой супружеской жизни. Это был символический момент прощания с девичьей жизнью и переход к новому этапу жизни, который имел глубокий обрядовый смысл.
Смотрите видео о том, как правильно сказать "девичник" на украинском языке:
@vikakhmelnytska#украинскийязык#красочныйукраинский#говорипо-украински#антисуржик#язык#берегисвое♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Чем отличается современный девичник от традиционного
Сегодня девичник приобрел новый формат и может включать:
- вечеринки с друзьями,
- путешествия,
- SPA-процедуры,
- тематические развлечения,
- фотосессии и активный отдых.
Несмотря на изменение формы, суть остаётся прежней - празднование перед важным жизненным событием.
Как правильно назвать "мальчишник" на украинском языке
Аналогом мужской вечеринки перед свадьбой в украинском языке является:
- парубоцкий вечер,
- парубоцкая вечеринка.
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О персонаже: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания - её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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