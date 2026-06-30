Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языке

Вместо широко распространённых русизмов в украинском языке есть собственные названия для вечеринок, устраиваемых невестами перед свадьбой.

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Почему стоит отказаться от слова "девичник" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Какое правильное украинское название вместо "девичника"

Что означает слово "девич-вечер"

Как правильно на украинском языке называть "мальчишник"

Популярные вечеринки для невесты перед свадьбой часто называют заимствованными словами вроде "девишник", которые пришли из русского языка. Однако в украинском языке существует собственное, аутентичное название этого обряда, имеющее глубокие культурные корни.

Главред узнал, как правильно на украинском языке называть "девичник" и "мальчишник".

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Что такое "девичник"

"Девичник" - это неформальная вечеринка для невесты перед свадьбой, во время которой она проводит время с подругами, празднует, развлекается и символически прощается с девичьей жизнью.

Сегодня формат таких мероприятий может быть самым разным: от домашних встреч и SPA-отдыха до путешествий, караоке или активных развлечений. Однако сам термин "девичник" в украинском языке является заимствованным и калькованным вариантом, который не соответствует исконной языковой традиции.

Какое украинское название следует использовать вместо "девичника"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, что в украинском языке традиционное и правильное название такого мероприятия - девич-вечер. Именно это слово является исконно украинским и состоит из двух частей:

"девич" - относящееся к девушке или девичьей молодости,

"вечер" - время проведения встречи.

Итак, "девич-вечер" означает вечер для девушки перед её свадьбой.

Какое значение имел девичник в древности

В украинской культуре девичник был не просто празднованием, а важной частью свадебного обряда. Подруги невесты собирались вместе, пели песни, плели венки и желали счастливой супружеской жизни. Это был символический момент прощания с девичьей жизнью и переход к новому этапу жизни, который имел глубокий обрядовый смысл.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "девичник" на украинском языке:

Чем отличается современный девичник от традиционного

Сегодня девичник приобрел новый формат и может включать:

вечеринки с друзьями,

путешествия,

SPA-процедуры,

тематические развлечения,

фотосессии и активный отдых.

Несмотря на изменение формы, суть остаётся прежней - празднование перед важным жизненным событием.

Как правильно назвать "мальчишник" на украинском языке

Аналогом мужской вечеринки перед свадьбой в украинском языке является:

парубоцкий вечер,

парубоцкая вечеринка.

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О персонаже: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания - её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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