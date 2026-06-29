Как ещё можно назвать Антона на украинском — и почему стоит забыть о "Тохе"

У имени Антон на украинском есть немало форм, которые использовали наши предки. На украинском языке "Антон" может звучать как Антин, Антоньо, Тосьо или Антось.

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Как ещё можно назвать Антона на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие украинские формы имеет имя Антон

Когда обладатели этого имени отмечают именины

Украинский язык богат ласковыми и разговорными формами имен, многие из которых сегодня используются все реже. Имя Антон - не исключение. Оно имеет давнюю историю, несколько традиционных украинских вариантов и немало ласковых форм, которые можно услышать в народной речи и классической литературе - Главред расскажет подробнее.

Происхождение имени Антон

Как сообщает Википедия, имя Антон происходит от древнеримского родового имени Antonius. Существует несколько версий его происхождения, однако точное значение до сих пор остается предметом дискуссий среди исследователей. Чаще всего его связывают с мужеством, силой и храбростью.

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В Украине имя распространилось после принятия христианства и до сих пор остается одним из самых популярных мужских имен.

Когда у Антона именины

По новоюлианскому церковному календарю у Антонов День ангела отмечается несколько раз в год. Среди самых известных дат:

30 января - день памяти преподобного Антония Великого;

23 июля - день памяти преподобного Антония Печерского.

Дата именины зависит от святого покровителя, в честь которого человек получил имя.

Видео о том, как ещё можно назвать Антона на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Какие украинские формы имени Антон существуют

По словам Адама Диденко, в украинской традиции есть свои собственные формы этого имени.

Классическим украинским эквивалентом является Антин. Именно эта форма широко встречается в литературе и народной речи.

Для церковного или торжественного контекста используется полная форма Антоний.

Ласковые и разговорные формы

Филолог называет немало украинских вариантов имени Антон:

Антось;

Антосько;

Антосьо;

Антонко;

Антинко;

Антонечко;

Антоньо;

Антошко.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Также распространены короткие народные формы:

Тонько;

Тоньо;

Тоньчик;

Тосько;

Тосьо.

По словам Адама Диденко, использование традиционных украинских форм помогает разнообразить речь и сохранить богатство украинской языковой традиции.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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