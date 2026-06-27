Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

Слово "вишкребок" имеет сразу несколько значений в украинском языке. Оно может означать остатки теста, самого младшего ребенка или употребляться в качестве оскорбительного обращения.

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Что означает слово "выскребок" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что на самом деле означает слово "выскребок"

Почему это слово может быть оскорбительным

Как его использовали украинские писатели

В украинском языке есть немало старинных и колоритных слов, значение которых сегодня известно далеко не всем. Одно из них — "вишкребок". В зависимости от контекста это слово может иметь как нейтральное бытовое значение, так и уничижительный оттенок — Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает OBOZ.UA, слово "вишкребок" имеет несколько значений, сформировавшихся в разные исторические периоды.

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Основные значения слова "вишкребок"

Первое значение — бытовое. Так называли остатки теста, которые соскребали со стенок бочки, миски или другой посуды, чтобы использовать их для приготовления пищи. В более широком смысле "вишкребком" могли называть любые остатки вещества, выгребенные из емкости, например каши, теста или даже строительной смеси.

Второе значение — переносное. В некоторых украинских семьях так могли называть самого младшего ребенка в семье. Однако в разговорной речи слово нередко приобретало пренебрежительное или оскорбительное значение и использовалось как ругательное обращение.

Сегодня это слово считается диалектным и чаще всего встречается в речи жителей западных и северных регионов Украины.

Как слово использовалось в литературе

Слово "вишкребок" встречается в произведениях украинских писателей, где помогает передать бытовые реалии или эмоции героев.

Так, Иван Нечуй-Левицкий использовал его в прямом значении, описывая остатки еды, которые хозяйки тщательно собирали из-за бережливости или нужды.

А вот Панас Мирный в романе "Разве ревут волы, когда ясли полны?" употреблял это слово как грубое оскорбление, подчеркивая презрительное отношение одного персонажа к другому.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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