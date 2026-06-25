Что означает слово "чарунка": где мы ежедневно сталкиваемся с этим элементом быта

Слово "чарунка" имеет давнюю украинскую традицию употребления. "Чарунка" является нормативной заменой слова "ячейка", которого нет в академических словарях

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Что такое чарунка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что означает слово "чарунка" и откуда оно происходит

Почему лингвисты советуют не употреблять слово "ячейка"

Где в быту и технике уместно использовать "чарунку"

Украинский язык богат на благозвучные слова, которые часто остаются вне активного употребления из-за многолетнего влияния русизмов и калек. Одним из таких незаслуженно забытых существительных является слово "чарунка", которое может стать прекрасной заменой привычным, но не всегда нормативным соответствиям. Главред расскажет о его значении более подробно.

Что означает слово "чарунка"

Как сообщает издание OBOZ.UA, несмотря на сходство с магическим словом "чары", существительное "чарунка" не имеет никакого отношения к колдовству. Толковый словарь украинского языка объясняет его значение так: это полный синоним слова "ячейка". Им обозначают углубление, отверстие или гнездо среди множества подобных элементов, расположенных на одной плоскости, в сетке или определенной структуре.

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Почему "ячейка" является ошибкой

В повседневной речи украинцы нередко употребляют русизм "ячейка". Однако этого слова нет в академических словарях украинского языка, поэтому его использование не соответствует нормам литературного языка. Вместо него следует употреблять исконно украинское слово "чарунка".

Где используется слово "чарунка"

Сфера употребления этого слова очень широка, ведь такие объекты окружают нас повсюду. Чарункой можно назвать отдельное углубление в картонном или пластиковом лотке для яиц или отделение в форме для замораживания льда.

Также этим словом обозначают почтовый ящик или индивидуальное отделение в почтомате. Кроме того, "чарунка" — это элемент пчелиного сота, ячейка в электронных таблицах типа Excel, а также окошко с подарком в рождественском адвент-календаре.

Почему стоит запомнить это слово

Замена привычных калек на исконно украинские аналоги помогает сделать речь более естественной и грамотной. Введение слова "чарунка" в повседневное употребление — простой способ обогатить словарный запас и улучшить уровень владения украинским языком.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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