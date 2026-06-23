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Как ещё на украинском языке можно назвать Ольгу: нежные и редкие формы имени

Марина Иваненко
23 июня 2026, 22:48
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Какие ласковые формы имеет имя Ольга и что оно означает — интересные факты о происхождении имени, его значении и датах именинов.
Как ещё можно назвать Ольгу на украинском языке?
Как ещё можно назвать Ольгу на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие ласкательные и народные формы имеет имя Ольга
  • Какое происхождение и значение имеет имя Ольга
  • Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Украинский язык обладает чрезвычайно богатой системой ласковых и аутентичных форм для многих привычных имен. Часто в повседневном общении люди ограничиваются лишь несколькими вариантами, не используя всего разнообразия языковых сокровищ.

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видео дня

О том, какие украинские варианты имеет популярное женское имя Ольга и как их уместно употреблять, рассказал филолог Адам Диденко в своём видео в TikTok.

Какие красивые украинские формы имеет имя Ольга

В своём видео автор приводит следующие формы и варианты имени Ольга:

  • Оля
  • Олька
  • Олечка
  • Оленька
  • Олюня
  • Олюшка
  • Олюнька
  • Ольгуня
  • Ольгуся

Видео о том, как еще можно назвать Ольгу на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Ольга" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Что означает имя Ольга и откуда оно происходит

По данным Википедии, имя Ольга является женской формой мужского имени Олег. Наиболее распространённой является теория о древнескандинавском происхождении этого имени. Считается, что оно образовано от имени Helga и переводится как "святая", "священная", "светлая", "ясная" или "мудрая".

Существует также другая версия происхождения имени — из славянских языков. Согласно ей, имя Ольга является древнеславянским и происходит от слов "Вольга" и "Волх", которые связывают со значениями "знахарь", "чудотворец" или "великий", "сильный".

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда у Ольги отмечают День ангела

Православные именины Ольги связаны прежде всего с памятью святой равноапостольной княгини Ольги. По церковному календарю дни ангела для этого имени приходятся на следующие даты:

  • 28 января;
  • 10 и 21 февраля;
  • 1, 6 и 14 марта;
  • 4 и 17 июля;
  • 11 июля (24 июля по старому стилю) — день памяти княгини Ольги;
  • 10 и 23 ноября.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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