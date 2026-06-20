Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке: неожиданные и мягкие формы

О чём вы узнаете:
- Как ласково и красиво обращаться к Ирине на украинском языке
- Откуда происходит имя Ирина и что оно означает
- Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела
Украинский язык обладает богатой системой кличных форм и ласковых вариантов для многих имен. В частности, популярное женское имя Ирина таит в себе гораздо больше благозвучных вариантов, чем обычно используют в повседневном общении. Главред расскажет подробнее.
Какие красивые украинские формы имеет имя Ирина
Преподаватель по технике речи Адам Диденко в своем блоге в TikTok рассказал, какие красивые украинские варианты имеет это имя и как их уместно употреблять. По его словам, разнообразие форм позволяет сделать речь более глубокой и выразительной.
Эксперт привёл следующие варианты имени Ирина, присущие украинской языковой традиции:
- Иринка;
- Иришка;
- Ируся;
- Ируша;
- Иренка;
- Аринка;
- Аришка;
- Арюша;
- Рина.
Происхождение и значение имени Ирина
Согласно данным Википедии, имя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Оно восходит к имени богини мирной жизни в древнегреческой мифологии — Эйрены (греч. Εἰρήνη). В буквальном переводе это слово означает "мир", "покой" или "морская тишина".
В украинской традиции также сформировались собственные народные формы этого имени, такие как Орина и Ярина, которые впоследствии стали самостоятельными именами. Во времена Византии имя имело высокий социальный статус, его часто носили представительницы императорских семей.
Видео о том, как можно обратиться к Ирине на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Ирина" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Когда у Ирины празднуют День ангела
По церковному календарю у женщин с этим именем есть несколько покровительниц, поэтому дни ангела приходятся на разные даты года. Самые известные именины Ирины по новому церковному календарю отмечаются:
- 16 апреля (мученица Ирина);
- 5 мая (великомученица Ирина);
- 18 мая;
- 10 августа;
- 1 октября (мученица Ирина Египетская).
Обычно человек выбирает в качестве своего дня ангела ту дату, которая ближе всего к дню его рождения.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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