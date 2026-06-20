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Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке: неожиданные и мягкие формы

Марина Иваненко
20 июня 2026, 14:51
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Не только Иринка и Ируся. Эксперт назвал интересные украинские варианты имени Ирина, которые помогут сделать речь более мелодичной и выразительной.
Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке
Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как ласково и красиво обращаться к Ирине на украинском языке
  • Откуда происходит имя Ирина и что оно означает
  • Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Украинский язык обладает богатой системой кличных форм и ласковых вариантов для многих имен. В частности, популярное женское имя Ирина таит в себе гораздо больше благозвучных вариантов, чем обычно используют в повседневном общении. Главред расскажет подробнее.

Какие красивые украинские формы имеет имя Ирина

Преподаватель по технике речи Адам Диденко в своем блоге в TikTok рассказал, какие красивые украинские варианты имеет это имя и как их уместно употреблять. По его словам, разнообразие форм позволяет сделать речь более глубокой и выразительной.

видео дня

Эксперт привёл следующие варианты имени Ирина, присущие украинской языковой традиции:

  • Иринка;
  • Иришка;
  • Ируся;
  • Ируша;
  • Иренка;
  • Аринка;
  • Аришка;
  • Арюша;
  • Рина.

Происхождение и значение имени Ирина

Согласно данным Википедии, имя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Оно восходит к имени богини мирной жизни в древнегреческой мифологии — Эйрены (греч. Εἰρήνη). В буквальном переводе это слово означает "мир", "покой" или "морская тишина".

В украинской традиции также сформировались собственные народные формы этого имени, такие как Орина и Ярина, которые впоследствии стали самостоятельными именами. Во времена Византии имя имело высокий социальный статус, его часто носили представительницы императорских семей.

Видео о том, как можно обратиться к Ирине на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Ирина" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Когда у Ирины празднуют День ангела

По церковному календарю у женщин с этим именем есть несколько покровительниц, поэтому дни ангела приходятся на разные даты года. Самые известные именины Ирины по новому церковному календарю отмечаются:

  • 16 апреля (мученица Ирина);
  • 5 мая (великомученица Ирина);
  • 18 мая;
  • 10 августа;
  • 1 октября (мученица Ирина Египетская).
Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Обычно человек выбирает в качестве своего дня ангела ту дату, которая ближе всего к дню его рождения.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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