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Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

Марина Иваненко
22 июня 2026, 22:49
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Большинство украинцев используют лишь несколько вариантов имени Наталья. Филолог напомнил о самобытных формах, которые звучат естественно, нежно и по-украински.
Как ещё можно назвать Наталью
Как ещё можно назвать Наталью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие украинские варианты имени Наталья существуют
  • Что означает имя Наталья
  • Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Украинский язык богат на благозвучные и красивые формы имен. Однако в повседневной жизни мы часто используем лишь несколько самых распространенных вариантов. Одно из самых популярных женских имен в Украине — Наталья — имеет немало аутентичных украинских форм, которые поражают своей нежностью и самобытностью. О них расскажет Главред.

Популярный языковой блогер и филолог Адам Диденко в своём видео призвал украинцев отказываться от русифицированного варианта "Наташа". По его словам, украинская языковая традиция имеет гораздо больше исконных соответствий.

видео дня

Вместо этого он советует использовать такие формы, как Наталья, Наталка, Наталочка, Наталуся, Натуся, а также менее известные короткие варианты — Тася и Тата.

Какое значение имеет имя Наталья

Имя Наталья пришло в украинский язык из латыни вместе с христианской традицией. Оно происходит от словосочетания Natalis Domini, что означает "Рождество Господне".

Поэтому имя чаще всего толкуют как "родная", "благословенная" или "та, что родилась на Рождество".

Особую популярность в Украине оно приобрело благодаря пьесе "Наталка Полтавка", в которой главная героиня стала одним из символов украинской женственности.

В украинском языке есть много естественных и красивых форм этого имени.

Видео о том, как ещё на украинском языке можно назвать Наталью, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Наталья" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Для официального общения

В документах, на работе, во время учебы или при первом знакомстве уместно использовать формы:

  • Наталья;
  • Наталья.

Для друзей и знакомых

В непринуждённом общении наиболее естественно звучат:

  • Наталка;
  • Наталья.

Для родных и близких

К ребенку, любимому человеку, родственнице или близкой подруге можно обращаться так:

  • Наталочка;
  • Наталуся;
  • Натуся.

Редкие украинские сокращения

Если хочется использовать короткую и оригинальную форму, подойдут:

  • Тася;
  • Тата.
Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда Наталья отмечает День ангела

По новоюлианскому церковному календарю главный День ангела Натальи отмечается 26 августа. В этот день чтят память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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