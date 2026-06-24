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Фраза "для галочки": как правильно заменить это выражение на украинском языке

Марина Иваненко
24 июня 2026, 20:33
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Как правильно сказать "галочка" на украинском и почему это слово считается калькой. Есть как минимум несколько удачных вариантов замены для разных ситуаций.
Чем заменить слово
Чем заменить слово "галочка" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно сказать на украинском "галочка"
  • Чем заменить выражения "поставить галочку" и "для галочки"
  • Какие исконно украинские эквиваленты рекомендуют лингвисты

Отметка в виде "✓" давно стала привычной частью повседневной жизни. Ее используют в списках дел, анкетах, тестах и электронных формах для подтверждения выбора или согласия. Однако популярное в разговорной речи слово "галочка" часто считают калькой. В украинском языке есть несколько точных и естественных эквивалентов, которые стоит использовать в зависимости от контекста.

Главред расскажет, как правильно сказать на украинском вместо слова "галочка".

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Какие украинские эквиваленты имеет слово "галочка"

Вместо заимствованного слова "галочка" можно использовать несколько вариантов.

Позначка — наиболее универсальный и нормативный эквивалент. Именно его рекомендуют использовать в официальных документах, инструкциях, деловой переписке и интерфейсах программ.

Пташка — распространенный разговорный вариант. Он уместен в неформальном общении, когда речь идет о списках дел, тетрадях или печатных формах.

Флажок — технический термин, который часто используется в компьютерных программах, настройках и электронных анкетах.

Чекбокс или чекмарк — устоявшиеся англицизмы, которые активно применяются в сфере IT, веб-дизайна и разработки интерфейсов.

Как правильно сказать вместо "поставить галочку"

Выражение "поставить галочку" часто рассматривают как кальку с русского языка. В зависимости от ситуации его можно заменить более естественными украинскими эквивалентами.

Поставить отметку — "В форме обязательно поставьте отметку напротив нужного варианта".

Отметить пункт — "После выполнения задания отметьте этот пункт в списке".

Выбрать пункт — "Выберите нужный вариант в меню".

Поставить галочку — разговорный вариант для неофициального общения.

Чем заменить выражение "для галочки"

Фразеологизм "для галочки" означает выполнение работы формально, без особого интереса или только для отчётности. В украинском языке есть несколько точных соответствий.

  • Для приличности — "Он сделал это лишь для приличности, чтобы от него отстали".
  • Для формы — "Встречу провели лишь для формы, никаких решений не приняли".
  • Для вида — "Ремонт выполнили для вида, и он не выдержал первого дождя".
  • "Чтобы было " — "Работу завершили на скорую руку, чтобы было".

Использование правильных украинских эквивалентов помогает сделать речь более естественной, точной и избавиться от лишних калек как в повседневном общении, так и в профессиональной среде.

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