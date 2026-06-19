Малоизвестное украинское слово 'веремия': что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "веремия"
- Какое значение имеет выражение "закрутить веремию"
В украинском языке есть немало слов, точное значение которых известно далеко не всем. К таким относится и слово "веремия". Его можно услышать в разговорах, встретить в художественной литературе или в устоявшихся выражениях вроде "закрутить веремию". В то же время многим сложно объяснить, что именно оно означает.
Главред расскажет, что означает это интересное слово и в каких ситуациях его можно употреблять.
Что означает слово "веремия"
В Толковом словаре украинского языка можно встретить два основных значения слова "веремия".
Первое значение связано с шумом, криком, суетой и беспорядочным движением большого количества людей. Так могут называть шумную ситуацию, когда вокруг царит оживление, кто-то громко разговаривает, спорит или все одновременно чем-то заняты.
Именно в таком значении слово использовал Иван Котляревский в своей знаменитой "Энеиде":
Зо всіми миттю побратались,
Посватались і покумались,
Мов зроду тутечка жили;
Хто мав к чому яку кебету,
Такого той шукав бенкету,
Всі веремію підняли.
Второе значение слова "веремия" — водоворот, вихрь или круговорот. В данном случае речь идет о стремительном движении, круговороте событий или явлений.
А хтось у ньому всередині співав, гойдаючись на гарячковій веселковій гойдалці, в шаленій барвистій веремії (Іван Багряний).
Переносное значение слова
Слово "веремия" часто употребляют и в переносном смысле. Так могут называть сложные обстоятельства или события, которые разворачиваются очень быстро и втягивают человека в водоворот событий.
Попався у сю веремію [розправу над гайдамаками] і наш дідуган Тарасович, та якось викрутивсь(Олекса Стороженко).
В зависимости от контекста к слову "веремия" можно подобрать различные синонимы, пишет Oboz.ua.
Когда речь идет о шуме, гаме и суматохе, уместными будут слова "метушня", "крик", "галас", "шарварок", "колотнеча", "гармидер", "розгардіяш".
Если же имеется в виду водоворот или круговое движение, то близкими по значению являются слова "вир", "крутіж", "вихор", "круговерть", "коловорот".
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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