Ошибка, которую делают почти все: как сказать 'на ночь глядя' на украинском

В разговорной речи это выражение часто используется в искаженном виде.

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Как сказать "на ночь глядя" на украинском языке — удачные варианты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как сказать на украинском "на ночь глядя"

Почему говорить "на ніч дивлячись" — грубая ошибка

В повседневной речи мы часто не задумываемся, откуда происходят привычные выражения и насколько корректно они звучат на украинском языке. Одним из таких является русское выражение "на ночь глядя", которое нередко пытаются переводить дословно. В результате появляется калька "на ніч дивлячись", которая не соответствует нормам украинского языка.

Главред расскажет, как правильно перевести русское "на ночь глядя" на украинский язык.

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Почему "на ночь глядя" является ошибкой

Выражение "на ночь глядя" в русском языке означает действие, происходящее поздно вечером, обычно в неудобное или неподходящее время для поездки или каких-либо дел. Когда это выражение переводят дословно как "на ніч дивлячись", возникает конструкция, не свойственная украинскому языку.

Как сказать на украинском "на ночь глядя"

Украинский язык имеет собственный устоявшийся эквивалент, который передает тот же смысл естественно и нормативно. Согласно словарю "Мова — не калька", правильно говорить "проти ночі", пишет Oboz.ua.

Это выражение используется для обозначения позднего времени суток, когда что-то происходит накануне ночи или уже на ее пороге. В разговорной речи также встречается вариант "навпроти ночі", который считается допустимым, хотя и употребляется значительно реже.

Итак, вместо калькированного "Куда это ты на ночь смотришь?" правильно на украинском будет: "Куди це ти проти ночі?".

Примеры из украинской литературы

Не згадуй проти ночі, бо присниться! (Леся Українка);

Проти ночі мороз брався ще більший, ніж був звечора (Григір Тютюнник);

Чи не мав я рації, коли казав, що не варто їхати проти ночі? (Юрій Винничук).

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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