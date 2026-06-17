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В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

Инна Ковенько
17 июня 2026, 16:20
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Во времена СССР украинский язык постепенно менялся под влиянием политики языковой унификации.
В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли
Три украинских слова, которые были запрещены в СССР / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие слова в украинском языке были вытеснены в СССР
  • Что означает слово "городина"
  • Что такое "осоння"

Украинский язык сохраняет немало самобытных слов, которые на протяжении десятилетий постепенно выходили из употребления. Часть из них была вытеснена в советский период из-за языковой политики, направленной на унификацию лексики и сближение украинского языка с русским.

Украинские языковеды призывают чаще использовать самобытные слова, которые были вытеснены из употребления. Среди них — "городина", "осоння" и "робітня".

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Что означает слово "городина"

Словом "городина" традиционно называли урожай, выращенный на огороде или приусадебном участке, пишет Oboz.ua. Со временем его почти полностью вытеснило слово "овощи", хотя именно "городина" долгое время была привычным названием таких культур в украинском языке. Также существовали другие местные названия, в частности "ярина".

Что такое "осоння"

Слово "осоння" означает открытое место, хорошо освещенное солнцем. Это может быть поляна, двор или любой другой участок, на который в течение дня попадает много солнечного света. Лингвисты отмечают, что это слово имеет ярко выраженное образное значение и не имеет точного соответствия в русском языке.

Что называли "робітнею"

Слово "робітня" использовали для обозначения помещения, где изготавливали или ремонтировали различные вещи. Фактически речь идет о мастерской или производственном помещении.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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