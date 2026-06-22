Ловушка для туриста: почему выражение "горящая путевка" — грубая ошибка

В украинском языке нет "горящих путевок". Лингвист объяснил, какие слова следует использовать вместо суржика и где правильно ставить ударение в слове "путевка".

https://glavred.info/culture/pastka-dlya-turista-chomu-viraz-goryashcha-putivka-ce-gruba-pomilka-10774859.html Ссылка скопирована

Как правильно говорить на украинском / Коллаж: Главред, скриншот

О чём вы узнаете:

Почему выражение "горящая путевка" является языковой ошибкой

Как правильно называть туры со скидкой на украинском языке

С приближением сезона отпусков украинцы начинают активно искать выгодные предложения от туристических компаний. Однако в повседневной речи и даже в рекламе часто можно услышать выражение "горящая путевка". Лингвисты подчеркивают, что такая формулировка является грубой ошибкой, от которой стоит избавиться. Главред расскажет об этом подробнее.

На это обратил внимание известный лингвист Александр Авраменко в своем экспресс-уроке на YouTube. Он объяснил, что выражение "горяща путівка" — типичный суржик, возникший в результате буквального перевода русского словосочетания "горящая путевка".

видео дня

Почему "горящая путевка" считается языковой ошибкой

В украинском языке причастия настоящего времени с суффиксами -уч-, -юч-, -ач-, -яч- (например: "горящий", "бегучий", "идучий") являются нехарактерными. Вместо них обычно используют другие части речи или описательные конструкции. Поэтому слово "горящая" в отношении туристического тура не соответствует нормам современного украинского языка.

Видео о том, как правильно сказать на украинском "горящая путевка", можно посмотреть здесь:

Как правильно называть туры со скидкой

Для обозначения туров, которые продаются по более низкой цене из-за ограниченного времени до выезда, в украинском языке есть собственные нормативные соответствия.

Горячая путевка

Это основной, самый точный и естественный вариант для повседневного общения и рекламных объявлений.

Пылающая путевка

Такой вариант более эмоционален и художественен, но также соответствует нормам украинского языка.

Еще одна распространенная ошибка в слове "путевка"

Помимо правильного выбора слова, стоит следить и за ударением. Многие люди ошибочно говорят "пУтівка", перенося ударение на первый слог.

Согласно нормам современного украинского языка правильно говорить: путІвка, путІвки.

Вас может заинтересовать:

О личности: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) — украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред