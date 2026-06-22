Не "чемоданное настроение": как описать предвкушение путешествия на украинском

Эксперт по устной речи рассказала, как изящно и без клише описать состояние, когда в мыслях уже собирают чемоданы в отпуск.

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Как сказать "чемоданное настроение" на украинском: / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Есть ли слово "чемодан" в украинском языке

Как правильно перевести выражение "чемоданное настроение" на украинский

Что означает выражение "путевая лихорадка"

Перед отпуском, путешествием или долгожданной поездкой многие испытывают особое возбуждение и нетерпение. На русском языке это состояние часто называют фразой "чемоданное настроение". Однако в украинском языке также есть немало ярких и естественных вариантов для описания такого настроения.

Главред узнал, как правильно передать выражение "чемоданное настроение" на украинском языке.

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Существует ли слово "чемодан" в украинском языке

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, что слова "чемодан" и "чамайдан" являются вполне нормативными в украинском языке. Также широко употребляется слово "вализа".

Как сказать "чемоданное настроение" на украинском

По словам специалистки, формально выражение "чемоданное настроение" можно перевести как "чемоданний настрій". В то же время она считает, что такой вариант звучит несколько искусственно и не слишком естественно для живой речи.

Вместо этого Хмельницкая предлагает обратить внимание на более образные и эмоциональные выражения. В частности, ей нравится чешский вариант, который можно передать на украинском как "подорожня гарячка", "дорожня гарячка" или "гарячка мандрівника".

Смотрите видео о том, как правильно сказать "чемоданное настроение" на украинском языке:

Как ещё можно описать предвкушение предстоящей поездки

Для описания предвкушения предстоящей поездки можно использовать и другие колоритные выражения:

дорожній свербіж ;

; валізна нетерплячка ;

; мандрівочкою пахне.

Такие варианты не только передают смысл выражения, но и делают речь более живой, естественной и эмоциональной. Они помогают ярко описать состояние человека, который уже мысленно собирает вещи и с нетерпением ждет новых впечатлений от путешествия.

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О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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