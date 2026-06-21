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Ивана Купала, Купало или Купайло: как правильно называть этот праздник

Марина Иваненко
21 июня 2026, 15:04
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Праздник Ивана Купала имеет древнюю историю и традиции. Откуда происходит его название, когда его отмечают в 2026 году и какие обряды сохранились до наших дней.
Ивана Купала или Ивана Купайла
Ивана Купала или Ивана Купайла / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно называется праздник Ивана Купала на украинском языке
  • Почему форма "Ивана Купала" является нормативной
  • Откуда происходит название

В конце июня украинцы традиционно отмечают один из самых мистических народных праздников года. В 2026 году, после перехода на новоюлианский календарь, праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня. Накануне этой даты многие вспоминают о древних традициях, связанных с огнем, водой и поиском волшебного цветка папоротника. Однако вместе с подготовкой к празднованию каждый год возобновляются и языковые споры: как же правильно называть этот день на украинском языке — расскажет Главред.

видео дня

    Как правильно называть праздник

    Нередко в СМИ и повседневной речи можно услышать варианты "Иван Купало" или "Купайло". Однако языковеды единодушны: нормативным в украинском языке является название "Ивана Купала".

    Именно такую форму фиксируют современные словари, авторитетные энциклопедии и фундаментальные этнографические исследования.

    Почему именно родительный падеж

    Происхождение названия

    Оно возникло из сочетания имени христианского святого Иоанна Крестителя, Рождество которого празднуют 24 июня, и дохристианского народного названия летнего праздника.

    Грамматика

    В украинской традиции названия подобных праздников обычно употребляются в родительном падеже и отвечают на вопросы "кого?" или "чего?" — день Ивана Купала.

    Формы "Иван Купало" или "Купайло" действительно встречаются в классической литературе, старинных фольклорных записях или профильных научных трудах. Однако они не являются основными современными названиями. В повседневном общении, поздравлениях, социальных сетях и официальных текстах правильно писать: "с праздником Ивана Купала" или просто "на Ивана Купала".

    Что символизирует этот день

    Ивана Купала — один из древнейших календарных праздников украинского народа. Его корни уходят в глубокие дохристианские времена, когда наши предки отмечали период летнего солнцестояния, молились о богатом урожае и почитали силы природы — огонь и воду.

    С приходом христианства древние языческие обычаи не исчезли, а переплелись с церковным почитанием Иоанна Крестителя. Благодаря этому сочетанию религиозных и народных традиций праздник получил своё современное название и сохранился до наших дней.

    Видео о том, какие традиции существовали в день Ивана Купала, можно посмотреть здесь:

    Главные купальские обряды, сохранившиеся до наших дней

    Плетение венков

    Девушки собирали полевые цветы, плели из них венки и пускали их на воду с зажженными свечами, чтобы узнать о будущей судьбе и замужестве.

    Прыжки через костёр

    Это ритуал очищения огнём, во время которого молодёжь парами прыгала через костёр. Считалось, что если влюблённые не разъедят руки во время прыжка, то проживут вместе всю жизнь.

    Поиск цветка папоротника

    Самая мистическая легенда купальской ночи. По поверьям, тот, кто найдет цветок папоротника, который якобы распускается лишь на одно мгновение, обретет богатство, счастье и способность понимать язык животных.

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    Об источнике: 24 канал

    24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

    Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

    Вещает с 1 марта 2006 года.

    "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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