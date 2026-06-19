Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Как правильно перевести русский термин "имя нарицательное"
- Какие украинские языковые эквиваленты имеет этот термин
- Как собственные имена могут превращаться в общие
В украинском языке немало слов и выражений имеют собственные эквиваленты, о которых знают далеко не все. В частности, многих интересует, как правильно перевести на украинский язык русский термин "имя нарицательное".
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok рассказала, что в украинском языке российскому термину "имя нарицательное" соответствуют сразу два понятия: загальна назва и загальный именник.
"Например, город, книга, кот, человек — все это общие названия", — пояснила Хмельницкая.
Впрочем, при поиске украинских языковых эквивалентов женщина нашла в словарях еще один термин — "имя прозивное".
Лингвист объяснила, что такое название возникло неслучайно. Прозивным называют слово, которое не обозначает кого-то или что-то одно, а как бы "прозывает" целую группу предметов, явлений или существ.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "имя нарицательное":
@vikakhmelnytska#красочнаяукраинская#украинскийязык#язык#антисуржик♬ оригинальный звук — Вика Хмельницкая
Особенно интересно то, что иногда собственные имена со временем превращаются в нарицательные. Это происходит тогда, когда имя становится настолько известным, что начинает обозначать определенную черту характера, тип поведения или явление.
Например:
- донжуан — соблазнитель, сердцеед;
- меценат — человек, поддерживающий искусство или благотворительные проекты;
- геркулес — чрезвычайно сильный человек;
- робинзон — человек, живущий в одиночестве или оказавшийся в изоляции.
Когда-то все эти слова были именами конкретных персонажей или исторических личностей. Однако со временем они настолько вошли в повседневную речь, что стали обозначениями определенных человеческих черт, типов поведения или жизненных ситуаций.
Отметим, что слово "ланити" имеет глубокие праславянские корни и веками использовалось для обозначения щек в украинском языке. В классической литературе от Тараса Шевченко до Ивана Нечуя-Левицкого это слово подчеркивало эмоциональное состояние персонажей.
Как ранее сообщал Главред, украинский язык богат редкими словами с красивым звучанием, которые позволяют обогатить повседневную речь и придать ей аутентичный колорит. Например, в западных регионах Украины до сих пор употребляются уникальные диалектизмы, такие как "пацьорки", "цимбор" или "чувал", имеющие свое значение и историю.
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О персонаже: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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