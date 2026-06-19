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Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
19 июня 2026, 20:42
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В украинском языке у русского термина "имя нарицательное" есть сразу три соответствия.
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Как сказать на украинском "имя в винительном падеже" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно перевести русский термин "имя нарицательное"
  • Какие украинские языковые эквиваленты имеет этот термин
  • Как собственные имена могут превращаться в общие

В украинском языке немало слов и выражений имеют собственные эквиваленты, о которых знают далеко не все. В частности, многих интересует, как правильно перевести на украинский язык русский термин "имя нарицательное".

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok рассказала, что в украинском языке российскому термину "имя нарицательное" соответствуют сразу два понятия: загальна назва и загальный именник.

видео дня

"Например, город, книга, кот, человек — все это общие названия", — пояснила Хмельницкая.

Впрочем, при поиске украинских языковых эквивалентов женщина нашла в словарях еще один термин — "имя прозивное".

Лингвист объяснила, что такое название возникло неслучайно. Прозивным называют слово, которое не обозначает кого-то или что-то одно, а как бы "прозывает" целую группу предметов, явлений или существ.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "имя нарицательное":

Особенно интересно то, что иногда собственные имена со временем превращаются в нарицательные. Это происходит тогда, когда имя становится настолько известным, что начинает обозначать определенную черту характера, тип поведения или явление.

Например:

  • донжуан — соблазнитель, сердцеед;
  • меценат — человек, поддерживающий искусство или благотворительные проекты;
  • геркулес — чрезвычайно сильный человек;
  • робинзон — человек, живущий в одиночестве или оказавшийся в изоляции.

Когда-то все эти слова были именами конкретных персонажей или исторических личностей. Однако со временем они настолько вошли в повседневную речь, что стали обозначениями определенных человеческих черт, типов поведения или жизненных ситуаций.

Отметим, что слово "ланити" имеет глубокие праславянские корни и веками использовалось для обозначения щек в украинском языке. В классической литературе от Тараса Шевченко до Ивана Нечуя-Левицкого это слово подчеркивало эмоциональное состояние персонажей.

Как ранее сообщал Главред, украинский язык богат редкими словами с красивым звучанием, которые позволяют обогатить повседневную речь и придать ей аутентичный колорит. Например, в западных регионах Украины до сих пор употребляются уникальные диалектизмы, такие как "пацьорки", "цимбор" или "чувал", имеющие свое значение и историю.

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О персонаже: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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