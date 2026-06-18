Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империи

Известный украинский князь, чье имя стало символом зарождения казачества, предал своего короля и бежал в Стамбул, где получил от султана личную покровительство.

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Дмитрий Вишневецкий / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Почему Вишневецкий покинул Речь Посполитую и отправился в Стамбул

Как проходило пребывание Вишневецкого в Стамбуле

Почему султан Сулейман считал Вишневецкого предателем

Дмитрий Вишневецкий, более известный в украинской истории как Байда, считается одним из основателей украинского казачества и создателем крепости на острове Малая Хортица, которая стала прообразом Запорожской Сечи. Однако его биография содержит немало малоизвестных и противоречивых страниц. Одной из них является переход на службу к османскому султану Сулейману Великолепному в середине XVI века.

Главред выяснил, что заставило православного князя искать покровительства в Стамбуле и какую роль в этой истории сыграла легендарная султанша Роксолана.

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Почему Османская империя впервые обратила внимание на Вишневецкого

Впервые имя Дмитрия Вишневецкого появилось в османских документах после событий 1548 года, когда казацкие отряды вместе с польскими пограничными старостами совершили набег на Очаковский замок. Эти действия нанесли значительный ущерб османским владениям в Северном Причерноморье.

Султан Сулейман Великолепный потребовал от польского короля Сигизмунда II Августа наказать нападающих и компенсировать убытки, пишет Александра Шутко в издании "Район.История". Однако контролировать Вишневецкого, который действовал довольно самостоятельно, королевская власть фактически не могла.

Почему конфликт с королём обострился

Сигизмунд II Август пытался сдержать активность казацкого предводителя, опасаясь обострения отношений с Османской империей. Однако Вишневецкий игнорировал предостережения и продолжил укреплять свои позиции на южной границе.

Самым ярким шагом стало строительство крепости на острове Малая Хортица, которая быстро превратилась в центр сбора казаков и символ автономной военной силы.

Почему Вишневецкий покинул Речь Посполитую

Решение князя отправиться в Стамбул стало неожиданностью для польского двора. В источниках упоминается, что он покинул земли короля вместе со своим отрядом, что вызвало серьезное беспокойство у шляхты и высшей администрации.

В письмах того времени звучит даже опасение, что Османская империя может получить в лице Вишневецкого опытного военного деятеля, способного повлиять на баланс сил в регионе.

"И вот он уехал со всей своей ротой, то есть со всем своим казачеством и крестьянством, которое держал при себе", — передавал Сигизмунд II Август его слова Николаю Радзивиллу.

Как международная политика повлияла на решение князя

Важным фактором стала общая геополитическая ситуация. В этот период Европа была разделена между двумя крупными блоками — Османской империей и Габсбургами, которые стремились создать антиосманскую коалицию.

Сигизмунд II Август сближался с Габсбургами через брачные союзы, что вызывало недовольство Стамбула. На этом фоне Вишневецкий мог рассматривать союз с султаном как альтернативу зависимости от польского короля.

Какую роль могла сыграть Роксолана

Решение польского короля связать себя узами брака с Габсбургами глубоко разочаровало Роксолану (Хюррем Султан), которая годами выстраивала шаткий польско-османский союз. Поэтому предложение известного казацкого предводителя перейти под покровительство Стамбула не мало заинтересовало султаншу-русинку.

Историки предполагают, что тайным посредником между Роксоланой и Вишневецким выступил османский посланник (чавуш) Хасан-ага — также этнический русин, хорошо знавший ситуацию в Речи Посполитой. Именно Роксолана убедила мужа принять казацкого магната в столице. Для Сулеймана это был идеальный шанс нанести удар Сигизмунду II за его политическое самоуправство.

В 1553 году казацкий предводитель прибыл в Стамбул, где был принят довольно благосклонно. Ему предоставили охрану, содержание и определенные политические гарантии.

Смотрите видео о Дмитрии Вишневецком:

Почему Вишневецкий предал султана

Однако его пребывание в Османской империи оказалось недолгим. Пока султан Сулейман находился в длительном иранском походе (где переживал тяжелые семейные трагедии — казнь сына Мустафы и смерть младшего Джихангира), Вишневецкий томился в Стамбуле без реального военного дела.

Тем временем Сигизмунд II Август, осознавая, что в случае закрепления Вишневецкого у султана вся приграничная степная полоса Великого княжества Литовского перейдет под контроль османов, начал посылать князю заманчивые предложения вернуться. Через полгода Вишневецкий поддался на уговоры короны и покинул турецкую столицу.

Однако политические метания магната на этом не закончились. Уже в 1557 году он перешёл на службу к заклятому врагу Литвы и Польши — московскому царю Ивану IV. Под его знаменами Вишневецкий совершил серию жестоких нападений на крымские и османские крепости, в частности осадил Азов в 1559 году.

Почему "проклятый русин" закончил жизнь на железном крюке

Такого последовательного предательства султан Сулейман простить уже не мог. В османских архивных документах 1558–1560 годов имя Дмитрия Вишневецкого упоминается десятки раз. Бывшего фаворита султанские канцеляристы называли не иначе как "проклятым русином", "бунтарем", "капосным наемником" и "злодеем".

Финал этой дипломатической трагедии наступил в 1563 году. Во время военной авантюры в Молдавском княжестве Вишневецкий попал в плен. Его немедленно отправили в Стамбул. Спасти его уже некому было: влиятельная землячка Роксолана умерла ещё в 1558 году. Сулейман Великолепный вынес однозначный приговор — казнь через сбрасывание на железный крюк над морским заливом.

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О личности: Александра Шутко Александра Шутко — украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султанках Османской империи украинского происхождения. Её первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий язык, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана. Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, в которой описывается нелегкая судьба украинки в Османской империи и её влияние на политические события того времени.

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