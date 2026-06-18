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Говорить "Коля" — неправильно: как следует обращаться к Николаю на украинском языке

Дарья Пшеничник
18 июня 2026, 15:21
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Это имя распространено во многих языках мира и адаптировано к их фонетике.
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Как ещё можно назвать Николая на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Как еще можно назвать Николая на украинском языке
  • Откуда происходит это древнее имя

Часть популярных украинских имен имеет иностранные корни, однако со временем они настолько органично вошли в нашу языковую традицию, что сегодня воспринимаются как исконно украинские. Одно из таких — "Микола", имя с многовековой историей и глубокой символикой, которое давно стало частью культурного кода украинцев, пишет "24 Канал".

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Почему на украинском — Николай

Имя "Микола" закрепилось в украинском языке благодаря давней христианской традиции и особому почитанию "Святого Миколая" — покровителя детей, путешественников и нуждающихся. Именно поэтому оно стало одним из самых распространенных мужских имен в разные исторические периоды.

Каково происхождение имени

Первоначальная форма — Νικόλαος (Nikolaos) — происходит из греческого языка и означает "победа народа" или "тот, кто приносит победу людям". В большинстве европейских языков имя сохранило корень Nik-: Nicholas, Nicolas, Niklas, Nicole, Nicolette. В некоторых языках начальный звук Н остался неизменным.

Почему в украинском языке — "Микола", а не Николай

В ряде славянских и соседних языков имя трансформировалось под влиянием местной фонетики и приобрело форму с начальным М: на польском — Mikołaj, на чешском и словацком — Mikuláš, венгерском — Miklós, белорусском — Мікалай.

Точно так же и в украинской традиции утвердилась форма "Микола", которая соответствует естественным законам нашего языка.

Какие ласковые формы считаются исконными

Украинский язык обладает богатым набором ласковых обращений:

  • "Миколка";

  • "Миколайчик";

  • "Миколонька";

  • "Микула";

  • "Микольцьо".

При этом отчество от этого имени образуется как "Миколайович" и "Миколаївна".

А что касается формы "Коля"

Вариант "Коля" пришёл в ХХ веке из русской традиции, хотя сейчас распространён на постсоветском пространстве. От него образовались и производные: Коленько, Колюня, Колюся.

Существует даже версия, что форма "Коля" возникла благодаря супруге российского царя Николая II, которая обращалась к нему по-французски "Николя", а впоследствии это трансформировалось в сокращённое "Коля".

Каких форм лучше избегать

Украинские лингвисты советуют не использовать жаргонные и русифицированные варианты вроде Кока, Колян, Колюша, ведь суффикс -ша не свойственен украинской словообразовательной системе.

В заграничном паспорте имя "Микола" транслитерируется как Mykola. Если же родители выбирают иностранную форму — Nicholas или Nicolas — транслитерация будет соответствовать именно ей.

Когда "Микола" отмечает День ангела

У этого имени есть сильный небесный покровитель — "Микола Чудотворець". Наиболее распространенные дни празднования — 6 декабря и 9 мая.

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Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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