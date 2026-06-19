Почти утраченные жемчужины языка: 5 редких украинских слов с красивым звучанием

Некоторые из этих жемчужин имеют диалектное происхождение и до сих пор сохранились в отдельных регионах Украины.

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Пять украинских слов, значение которых мало кто знает / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Какие колоритные украинские слова могут мгновенно обогатить речь

Как оригинально заменить ими привычные повседневные выражения

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Украинский язык таит в себе невероятное богатство колоритных слов, которые сегодня, к сожалению, оказались на грани забвения. Большинство из нас использует привычный, повседневный лексикон, даже не подозревая, какими звучными синонимами его можно заменить.

Некоторые из этих жемчужин имеют диалектное происхождение и до сих пор живы в отдельных регионах Украины. Главред предлагает разобраться со значением пяти ярких слов, которые вернут вашему разговору аутентичный колорит.

1. "Пацьорки"

Когда слышишь это слово, в воображении мгновенно возникает что-то праздничное и яркое, пишет Oboz.ua. Словарь украинского языка фиксирует два основных значения этого диалектизма:

Ожерелье (употребляется только во множественном числе). "Знайшовся подарунок і для Настиної матері - царгородська парча на керсетку і бірюзові пацьорки з Афона" (З. Тулуб).

Веревки, нитки, шнурки, пряди (может употребляться и в единственном числе). "Большие пацьорки спускались на уши кучерями" (Панас Мирный).

2. "Цимбор"

Если у вас есть по-настоящему близкий и проверенный временем друг, попробуйте назвать его этим колоритным словом. "Цимбор" — это приятель, товарищ или побратим. Слово очень популярно в западных регионах Украины и придает речи особый карпатский шарм.

3. "Чувал"

Все мы знаем, что такое мешок, а некоторые используют слово "лантух". Однако есть ещё один замечательный синоним — чувал. Это большой мешок из грубой ткани, который обычно используют для хранения картофеля, зерна или даже сухой листвы, как в классической литературе: "Внизу, серед чагарників, ходили жінки, набиваючи чували сухим листям" (Л. Шиян).

4. "Калапуцькати"

Кулинарный диалектизм, способный заменить скучное слово "перемешивать". Если вы тщательно взбиваете соус, смешиваете ингредиенты для салата или просто мутите воду — вы "калапуцькаєте". Это слово звучит настолько динамично, что сам процесс приготовления становится веселее.

5. "Настільник"

Вместо привычного французского по происхождению слова "скатерть" наши предки часто использовали совершенно логичное и благозвучное слово — настильник (то, что стелют на стол). Оно часто встречается в украинской классике: "Лазар побачив високу хату з одним вікном, доволі чисту, з ліжком, чепурно засланим, стіл під настільником" (М. Коцюбинский).

Поэтому попробуйтеуже сегодня употребить хотя бы одно из этих слов в разговоре с друзьями (или, лучше сказать, с "цимборами"). Увидите, как удивится и заинтересуется ваш собеседник

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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