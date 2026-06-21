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Как сказать по-украински "ломовая лошадь" — правильный ответ знают не все

Руслана Заклинская
21 июня 2026, 14:36
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Актриса дубляжа Виктория Хмельницкая объяснила происхождение выражения "ломовая лошадь" и назвала три естественных украинских эквивалента.
Как сказать по-украински
Украинские аналоги фразы "ломовая лошадь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно перевести на украинский язык выражение "ломовая лошадь"
  • Что означает словосочетание "ломовая лошадь"
  • Есть ли в украинском языке собственные эквиваленты

В повседневной речи украинцы нередко сталкиваются с трудностями при переводе распространенных русских выражений. Один из таких примеров — фраза "ломовая лошадь". Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok объяснила, какой украинский эквивалент является наиболее точным.

Если вы интересуетесь украинским языком, прочитайте материал: Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском.

видео дня

По её словам, выражение происходит от названия специальной породы лошадей. Ломовая лошадь, или тяжеловоз, исторически использовалась для перевозки тяжелых грузов и выполнения сложной физической работы.

"Ломовая лошадь, то есть тяжеловоз. Она предназначена для перевозки тяжелых грузов. А как это сказать на украинском? Это будет очень сочно: ломовая лошадь, ломовая кобыла или ломовая кобылка", — рассказала Хмельницкая.

Таким образом, в украинском языке есть собственные естественные соответствия, и нет необходимости использовать кальки с русского. В зависимости от контекста можно употреблять выражения "ломовая лошадь", "ломовая коняка" или "ломовая кобыла".

Смотрите видео о том, как правильно сказать "ломовая лошадь" на украинском языке:

Как сообщал Главред, сохранение редких украинских слов важно для культурной идентичности. Пять редких украинских слов с красивым звучанием помогают восстановить аутентичность языка и расширить словарный запас.

Также разница между млинцами и блинчиками помогает избегать русских калек в повседневной речи. Украинские млинцы — это основной вид тонких лепешек, которые отражают уникальность кулинарной традиции.

Отметим, что в украинском языке есть древние слова с особым звучанием, примером которых является старинное слово "ланіти", означающее "щеки". Использование таких слов, которые звучат изящно, обогащает общение и возвращает мистичность классической литературе.

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О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — её голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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