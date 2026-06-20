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Почему пиво в пакетах стало хитом: главная причина необычной формы розлива в СССР

Марина Иваненко
20 июня 2026, 18:36
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В СССР из-за дефицита тары люди покупали пиво не только в бутылках, но и в банках, бидонах и даже полиэтиленовых пакетах — как это происходило.
Почему в СССР пиво разливали в пакеты?
Почему в СССР пиво разливали в пакеты? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие сорта пива были самыми популярными в СССР
  • Во что наливали пиво, если не было бутылок
  • Как пиво продавали прямо в полиэтиленовых пакетах

В Советском Союзе выбор продуктов в магазинах был очень скромным, и пиво не стало исключением. Настоящего разнообразия сортов не существовало, а заводы варили лишь несколько стандартных видов напитка. Однако гораздо большей проблемой для людей был не ограниченный ассортимент, а постоянное отсутствие стеклянной тары. Тотальный дефицит обычной посуды заставлял советских граждан придумывать весьма необычные способы, чтобы просто донести напиток домой. Подробнее об этом расскажет Главред.

Как сообщают в "Обозревателе", стеклянные бутылки были большой редкостью, поэтому их никогда не выбрасывали, а мыли и сдавали обратно в пункты приема по несколько раз. Современные жестяные банки, которые сегодня стоят на каждой полке супермаркета, тогда практически не использовались для массовой продажи пива. Поэтому главным спасением для любителей хмельного стали большие желтые цистерны на колесах, которые стояли на улицах городов. Из них пиво продавали только на разлив, но покупатель должен был обязательно прийти со своей тарой, иначе оставался ни с чем.

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Какие сорта пива варили для советских людей

Ассортимент пивоваренных заводов был небогатым, однако каждый сорт имел свой вкус и разное содержание алкоголя.

"Жигулевское"

Самое известное и массовое пиво в стране. Это был обычный светлый лагер с крепостью около 2,8–3,2%. Кружка такого напитка на разлив стоила 22 копейки, а если удавалось найти дефицитную бутылку, то за неё просили 37 копеек.

"Рижское"

Немного более тёмное и крепкое пиво (до 3,5%), которое имело специфический сладковатый привкус.

"Украинское"

Светлый сорт с насыщенным и выраженным вкусом, который ценился выше, чем стандартное "Жигулевское".

"Московское"

Имело крепость около 4–5% и отличалось сильным ароматом хмеля и горечью. По крепости к нему было схоже также "Ленинградское".

"Портер"

Редкое тёмное пиво с крепостью около 5%. Его варили в ограниченном количестве во Львове на заводе "Колос", поэтому купить его считалось большим успехом.

Видео о том, почему в СССР запретили рыбий жир, можно посмотреть здесь:

От бидонов до пакетов: во что наливали напиток

Из-за отсутствия бутылок в ход шли любые подручные средства. Самым популярным выбором в городах стали обычные трехлитровые стеклянные банки для консервирования, ведь в них помещалось много жидкости, а нести их домой было относительно удобно в сетках-авоськах. В деревнях и небольших городках люди чаще всего ходили к пивным бочкам с металлическими эмалированными бидонами, в которых обычно ходили за молоком.

Однако самым удивительным и экзотическим способом, который и сегодня удивляет многих, стал розлив пива в обычные пластиковые пакеты. В 1980-х годах этот метод стал настоящим народным "хитом". На месте продажи люди покупали простой полиэтиленовый пакет, продавщица наливала туда пиво, после чего в пакет вставляли пластиковую трубочку и пили напиток прямо у бочки. Это было не слишком удобно, пакет мог легко порваться в руках, но когда другой посуды под рукой не было, такой способ спасал ситуацию.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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