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Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

Анна Косик
4 июля 2026, 09:46
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Оккупанты пытались отразить атаку, но что-то пошло не так.
удар по Крыму
Появилась информация о последствиях ударов Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, t.me/Crimeanwind

Главное:

  • В Крыму прогремели взрывы в результате атаки дронов
  • После обстрела возникли пожары на важных для РФ объектах
  • В Керчи загорелся паромный терминал

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 июля прогремели взрывы. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, после атаки возникли пожары в Керчи в порту и на складе грузов, а также в Джанкое на военном аэродроме.

Удар по Джанкое

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Джанкое возник пожар на военном аэродроме. Это подтверждают спутниковые снимки. Тепловые сигнатуры фиксируются в месте, где находился ЗРК С-300.

видео дня
ЗРК С-300 инфографика
ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

А по неофициальным данным, на аэродроме были атакованы два ангара и техника. При этом пресловутая российская ПВО пыталась отбиваться с помощью обычных автоматов.

Удар по Керчи

Ночью в городе раздавались многочисленные взрывы и стрельба, слышался пролет дронов. Утром, согласно спутниковым снимкам, стало известно, что Керчь подверглась атаке и горит паромный терминал "Крым".

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Крым:

Удар по Красноперекопску

В Красноперекопске вспыхнули сразу два пожара. Первый из них возник на электроподстанции ПС 35 кВ "Полимер". Второй пожар зафиксирован в районе железнодорожных путей.

Армия РФ в Крыму обречена на разгром

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, возможная потеря Крыма станет для российского диктатора Владимира Путина фатальным ударом как в политическом, так и в личном плане.

Кроме того, потеря Крыма лишит российское вторжение его первоначального политического смысла, ведь именно аннексия полуострова стала ключевым символом политики Путина как "собирателя земель", а потеря региона поставит этот образ под сомнение.

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ Служба безопасности Украины нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Накануне, 29 июня, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске, Феодосии.

Ранее в оккупированном Крыму Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички. Этот мост используется оккупантами для переброски войск и их снабжения.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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