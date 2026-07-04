Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

Главное:
- В Крыму прогремели взрывы в результате атаки дронов
- После обстрела возникли пожары на важных для РФ объектах
- В Керчи загорелся паромный терминал
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 июля прогремели взрывы. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, после атаки возникли пожары в Керчи в порту и на складе грузов, а также в Джанкое на военном аэродроме.
Удар по Джанкое
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Джанкое возник пожар на военном аэродроме. Это подтверждают спутниковые снимки. Тепловые сигнатуры фиксируются в месте, где находился ЗРК С-300.
А по неофициальным данным, на аэродроме были атакованы два ангара и техника. При этом пресловутая российская ПВО пыталась отбиваться с помощью обычных автоматов.
Удар по Керчи
Ночью в городе раздавались многочисленные взрывы и стрельба, слышался пролет дронов. Утром, согласно спутниковым снимкам, стало известно, что Керчь подверглась атаке и горит паромный терминал "Крым".
Смотрите видео атаки на Крым:
Удар по Красноперекопску
В Красноперекопске вспыхнули сразу два пожара. Первый из них возник на электроподстанции ПС 35 кВ "Полимер". Второй пожар зафиксирован в районе железнодорожных путей.
Армия РФ в Крыму обречена на разгром
"Главред" писал, что, по словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, возможная потеря Крыма станет для российского диктатора Владимира Путина фатальным ударом как в политическом, так и в личном плане.
Кроме того, потеря Крыма лишит российское вторжение его первоначального политического смысла, ведь именно аннексия полуострова стала ключевым символом политики Путина как "собирателя земель", а потеря региона поставит этот образ под сомнение.
Удары по Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ Служба безопасности Украины нанесла удар по ангарам с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Накануне, 29 июня, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске, Феодосии.
Ранее в оккупированном Крыму Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички. Этот мост используется оккупантами для переброски войск и их снабжения.
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О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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