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"Хлопнули электроподстанцию": из-за атаки дронов часть Крыма осталась без света

Анна Ярославская
29 июня 2026, 06:56обновлено 29 июня, 07:33
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Утром в понедельник атака дронов в Крыму продолжается. Слышен пролет дронов в направлении Балаклавской ТЭС.
Балаклавская ТЭС, Крым
Мобильные группы ПВО РФ пытаются сбить БПЛА / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Википедия, скриншот

Кратко:

  • Оккупированный Крым ночью и утром атаковали десятки беспилотников
  • Взрывы повредили энергообъект, часть полуострова осталась без света
  • Российская ПВО вела огонь возле Балаклавской ТЭС и Севастополя

В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске, Феодосии

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, в Севастополе очевидцы сообщали о "прилетах" в районе Казачьей бухты и в селе Орловка на Северной стороне города.

видео дня

Также громко было в Бахчисарайском районе. По предварительной информации, там была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка. В результате исчез свет в близлежащих населенных пунктах.

"Вероятно, у села Некрасовка Бахчисарайского района хлопнули электроподстанцию, сообщает подписчик. После взрыва в 23:35 там пропал свет", - говорится в сообщении.

Некрасовка на карте
Некрасовка на карте / t.me/Crimeanwind

Позже серия взрывов была зафиксирована в Керчи и Феодосии, где местные жители также слышали звуки пролета дронов и попытки их сбить с помощью пулеметов.

После трех часов ночи как минимум три мощных взрыва прогремели в Керчи и множество - в Севастополе.

Пуски ракет росПВО из разных районов Севастополя
Пуски ракет росПВО из разных районов Севастополя / t.me/Crimeanwind

Утром в понедельник атака дронов в Крыму продолжилась.

"Слышен пролет дронов в направлении Балаклавской ТЭС, работают мобильные огневые группы", - сообщают подписчики Крымского ветра.

ПВО РФ продолжает запускать ракеты в Севастополе, больше всего пусков "Панциря" из района Ялтинского кольца, который прикрывает Балаклавскую ТЭС.

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что, вероятно, была поражена позиция ЗРК С-300/С-400 в районе Керчи.

"Фиксируется пожар в операционной зоне этого комплекса. Надеемся в скором времени увидеть видео от подразделений, причастных к этой операции", - говорится в сообщении.

t.me/exilenova_plus
t.me/exilenova_plus

NASA Firms фиксирует пожар в Керчи на переходном пункте Кубань, пишет Exilenova+.

В состав объектов кабельного перехода через Керченский пролив входят подводные кабельные линии по дну Керченского пролива и переходные пункты на обоих берегах пролива (переходный пункт на Таманском полуострове и переходный пункт на Крымском полуострове).

Со стороны Таманского полуострова размещена площадка переходного пункта, участка КЛ 220 кВ от ПП Кубань до уреза воды, подъездная дорога к переходному пункту и ВЛ 10 кВ для питания собственных нужд переходного пункта.

Переходной пункт
Переходной пункт "Кубань" / t.me/exilenova_plus

Атаки на Крым в июне 2026 года - новости

Как писал Главред, 20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте. Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

26 июня стало известно, что на территории Крыма и в Севастополе оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Крах Путина в Крыму неизбежен - The Hill

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой — достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым — решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать — ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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