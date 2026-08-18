Людям рекомендуют опрыскивать ключи уксусом: трюк удивит результатом

Ключи могут снова выглядеть как новые благодаря обычному уксусу. Средство размягчает накопившуюся грязь и помогает убрать поверхностную ржавчину.

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Уксус обладает чистящими и обезжиривающими свойствами / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что произойдет, если распылить уксус на ключи

Почему простой способ рекомендуют повторять каждый месяц

Какие ключи нельзя обрабатывать уксусом ни в коем случае

Обычный белый уксус может помочь очистить металлические ключи от жира, въевшейся грязи и небольших следов ржавчины. Домашний прием занимает всего несколько минут, однако пользоваться им нужно осторожно.

Ключи от дома постоянно соприкасаются с руками, карманами и различными поверхностями. Со временем в углублениях скапливаются пыль и жир, а на металле могут появиться темные пятна и легкий ржавый налет. Об этом пишет El Cronista.

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Почему ключи рекомендуют обрабатывать уксусом

Белый уксус обладает чистящими и обезжиривающими свойствами. Кислота в его составе размягчает загрязнения, благодаря чему их становится проще удалить салфеткой или тканью.

Средство также может справиться с поверхностным налетом и небольшими следами ржавчины. После обработки металлические ключи выглядят заметно чище, а для ухода не требуется дорогая бытовая химия.

Как правильно очистить ключи уксусом

Небольшое количество белого уксуса следует нанести на ткань, а затем протереть ею металлическую часть ключа. Можно использовать и другой вариант. Слегка распылить средство непосредственно на поверхность.

Средство можно слегка распылить непосредственно на поверхность / Фото: Shutterstock

Уксус оставляют на несколько минут, чтобы загрязнения успели размягчиться. Затем ключ необходимо тщательно протереть сухой тканью или бумажным полотенцем и полностью высушить.

Для очистки углублений можно воспользоваться старой зубной щеткой. При этом надолго замачивать ключи в уксусе не стоит: продолжительное воздействие кислоты способно повредить некоторые покрытия.

Какие ключи нельзя опрыскивать уксусом

Метод подходит только для простых металлических ключей. Уксус нельзя распылять на автомобильные брелоки, электронные ключи, чипы и другие устройства с кнопками или батарейками, ведь жидкость может попасть внутрь и вывести электронику из строя.

Не следует также заливать уксус непосредственно в замочную скважину. После очистки ключ важно полностью высушить, чтобы на металле не осталось влаги.

Проводить такую обработку можно примерно раз в месяц. Однако частота зависит от того, насколько активно используются ключи и в каких условиях они хранятся.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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