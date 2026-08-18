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Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

Анна Ярославская
18 августа 2026, 12:08
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Холодильник можно почистить сзади и снизу, не отодвигая его от стены - для этого достаточно нескольких простых инструментов.
Холодильник
Как отмыть грязь за холодильником, не сдвигая его с места / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Почему во время уборки нужно всегда отключать холодильник от сети
  • Как безопасно удалить пыль и мусор за холодильником

Пространство за холодильником часто остается без внимания во время уборки, хотя именно там скапливаются пыль, жир и мелкий мусор. Со временем загрязнения могут оседать на стене, полу и вентиляционных элементах, поэтому периодически эту зону тоже стоит тщательно очищать.

Главред разобрался, как почистить пространство за холодильником безопасно и без лишних усилий.

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Для перемещения холодильника требуется несколько человек, но есть множество способов почистить пространство за холодильником самостоятельно, не выдвигая его, пишет The Spruce.

Перед началом работы важно отключить холодильник от электросети. Особой осторожности требуют конденсационные змеевики, расположенные за или под холодильником - они отвечают за поддержание температуры, и повредить их легче всего именно во время неудачной уборки.

Доступ к пространству под техникой часто закрывает защитная панель или вентиляционное отверстие - обычно их можно снять обычной отверткой. Если сделать это самостоятельно не получается, лучше обратиться к мастеру по ремонту холодильников.

Как почистить пространство за холодильником

Для узких щелей под техникой и за ней специалисты советуют инструмент, способный проникать в такие промежутки и сразу собирать мусор - например, швабру из микрофибры, которая действует за счет статического электричества. Двигать ею нужно только вперед-назад и исключительно в сухом виде.

"Змеевики и задняя стенка холодильника не такие уж хрупкие, но вы можете их повредить, если будете тереть слишком сильно, особенно когда тянетесь рукой назад вслепую. Это область с большим количеством электрических компонентов, поэтому не мочите швабру - пусть микрофибра сделает свою работу", - объясняет эксперт по уборке Сара Апарасио.

Если есть доступ непосредственно к задней стенке или снята цокольная панель, понадобится специальная щетка для чистки змеевиков - узкая, гибкая, с щетиной по бокам.

"Щетка для чистки змеевика имеет узкую гибкую ручку и щетину по бокам и идеально подходит для удаления пыли. Медленно проталкивайте ее между витками - главное, чтобы она легко входила и выходила, и ничего не застряло внутри", - советует специалист по уборке Валентина Риос.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Альтернативы и финальный этап

При отсутствии специализированных щеток подойдет обычный пушистый дастер с длинной выдвижной ручкой - только не для пространства непосредственно между змеевиками. Движения так же должны быть осторожными, вперед-назад, без резких нажатий.

Еще один бесплатный вариант - салфетка из микрофибры, закрепленная на конце линейки, мерной палки или ручки от метлы. Такой способ хуже обеспечивает точность движения и досягаемость по сравнению со специальными щетками, но вполне рабочий, если под рукой больше ничего нет.

Последним и обязательным шагом все опрошенные специалисты называют уборку пылесосом с узким шлангом или щелевой насадкой.

"Цель - сначала разрыхлить пыль, а потом убрать ее, а не затолкать еще глубже под технику. Пропылесосьте вдоль краев, под передней панелью и через все доступные щели", - объясняет эксперт по уборке Сара Вестин Рахмани.

Как писал Главред, летняя жара создает дополнительную нагрузку не только на людей, но и на бытовую технику. В жаркую погоду холодильники работают с повышенной нагрузкой, а неправильная организация хранения продуктов может привести к ухудшению охлаждения и быстрой их порче. Детальнее читайте в материале: Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь.

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Об источнике: The Spruce

The Spruce - это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

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