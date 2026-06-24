Зачем в холодильник класть лист бумаги: лайфхак решает популярную проблему

Проверить состояние холодильника летом можно за считанные секунды без специальных инструментов.

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Как определить, не выходит ли холод из камеры / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Зачем класть лист бумаги в холодильник

Как быстро проверить состояние уплотнителя

Как определить, не выходит ли холод из камеры

Рекордная волна жары в Европе заставила специалистов напомнить о простом способе проверить состояние холодильника. В жаркие дни компрессоры работают с повышенной нагрузкой, и даже небольшая разгерметизация дверей приводит к потере холода и росту счетов за электроэнергию.

Главред расскажет, как провести "бумажный тест" — быструю проверку, которая поможет вовремя выявить проблему.

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Как работает тест с бумагой

Для проверки достаточно взять обычный лист формата А4, пишет IFLScience. Приложите его к резиновому уплотнителю двери и плотно закройте холодильник. Далее нужно осторожно потянуть за край бумаги. Если она держится с ощутимым сопротивлением — уплотнитель в норме. Если же лист легко выскальзывает, это сигнал о том, что дверца не прилегает должным образом и холод уходит наружу.

"Когда вы пытаетесь вытащить бумагу, должно ощущаться некоторое сопротивление; если же она выходит без усилий, уплотнитель дверцы, возможно, нуждается в замене", — объясняет руководитель отдела управления продуктами компании Beko Салах Сан.

Что делать в случае неисправности

Не стоит спешить покупать новый уплотнитель или вызывать мастера. Чаще всего причиной плохого прилегания является грязь или жир, накопившиеся на резинке и дверной коробке. Рекомендуем протереть их мягкой тканью, смоченной в теплой воде с небольшим добавлением моющего средства.

Если уплотнитель со временем затвердел, поможет тёплая вода или осторожное нагревание феном — это вернёт ему гибкость. Представители Seal Company также советуют регулярно очищать резинку раствором белого уксуса, это улучшает сцепление и продлевает срок службы детали.

Исправный уплотнитель гарантирует стабильную прохладу внутри камеры даже во время сильнейшей жары. Это означает, что продукты дольше остаются свежими, а компрессор не тратит лишнюю энергию.

Смотрите видео о том, как провести "бумажный тест":

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Об источнике: IFLScience IFLScience — это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных СМИ для широкой аудитории, успешно сочетая серьёзную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

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