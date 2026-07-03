Получили срочный приказ: в Крыму началась эвакуация, чиновники уезжают в РФ

У оккупационных администраций осталось совсем мало времени на эвакуацию ценных вещей.

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Оккупанты боятся ударов Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот с DeepState

Что сообщили в "Атеш":

Оккупанты вывозят документы и технику из администраций в Крыму

Чиновники на фоне срочного приказа начали бежать в Россию

Вероятно, оккупанты готовятся к ударам ВСУ по военным объектам на полуострове

Оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ от так называемых "властей" Крыма об эвакуации ценных документов и техники до 4 июля. Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш".

Это распоряжение было доведено и до других администраций. Сегодня, 3 июля, для них последний день, чтобы вывезти всю документацию.

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"На фоне этого распоряжения некоторые чиновники, имевшие доступ к служебному бензину, внезапно "заболели", оформили отпуска по состоянию здоровья и поспешно уехали подальше - в Краснодарский край", - отметили агенты движения.

В "Атеш" отметили, что накануне оккупанты уже переводили оперштаб во временно оккупированном Крыму на круглосуточный режим и усиленно готовились к 21 июня. После этого по военным объектам на полуострове был нанесен один из самых мощных ударов за многие месяцы.

"Крымские коллаборационисты прекрасно понимают, что расплата за содеянное близка, а российская ПВО их не спасет", - добавили представители движения.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Россиян могут депортировать из Крыма

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, россияне, переехавшие в оккупированный Крым после 2014 года, пока имеют возможность организованно покинуть полуостров.

Пока Крымский мост функционирует, жители полуострова могут вывезти имущество, оборудование и вернуться в Россию. После потери транспортного сообщения через мост ситуация кардинально изменится. Тогда, по его мнению, речь пойдет о полицейской операции по депортации граждан РФ, которые незаконно переселились в Крым после начала оккупации полуострова.

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее стало известно, что дроны СБУ поразили ангары с истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. В двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

Накануне были зафиксированы точные удары по важному объекту - железнодорожному мосту в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Напомним, Главред писал, что возможная потеря Крыма станет для российского диктатора Владимира Путина фатальным ударом как в политическом, так и в личном плане.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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