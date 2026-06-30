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ВСУ поразили два ключевых моста для армии РФ: в Генштабе раскрыли подробности

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 16:07
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Именно через эти переправы захватчики переправляли личный состав, тяжелое вооружение, боеприпасы и другие материально-технические средства для южного фронта.
беспилотник, взрыв
ВСУ атаковали переправы у Азовского моря и в Крыму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-я отдельная механизированная бригада

Главное из новости:

  • ВСУ нанесли удары по важным мостам в Крыму и Запорожье
  • На Кубани уничтожены крупные резервуары НПЗ
  • Поражено пять пунктов управления вражескими БПЛА

Вооруженные Силы Украины нанесли серию успешных и высокоточных ударов по ключевым объектам российских оккупантов, существенно подорвав их логистику и снабжение. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, под обстрел попали стратегические транспортные артерии, пункты управления дронами, а также нефтеперерабатывающая инфраструктура на территории РФ.

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Удар по "артериям" снабжения: минус два моста

Украинская армия продолжает изолировать театр боевых действий, разрушая пути, по которым враг перебрасывает подкрепление. На этот раз эффективные удары зафиксированы по двум важным объектам:

  • Автомобильный мост в районе Азовского моря (Запорожская область).
  • Железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Именно через эти переправы захватчики массово транспортировали личный состав, тяжелое вооружение, боеприпасы и другие материально-технические средства для южного фронта. В настоящее время окончательные результаты разрушений и потери врага уточняются.

ВСУ поразили два ключевых моста для армии РФ: в Генштабе раскрыли подробности
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Масштабное уничтожение логистики: последствия атаки на "Славянский" НПЗ

Украинское командование также обнародовало подтвержденные результаты успешной атаки, которая состоялась 28 июня на нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Топливный сектор противника понес колоссальные убытки.

По результатам оценки повреждений, на предприятии полностью уничтожены четыре резервуара общим объемом 35 тысяч кубических метров. Кроме того, существенные повреждения получили ещё девять резервуаров общим объёмом 30 тысяч кубических метров, а также ключевая технологическая установка для переработки нефти.

Очистка неба и ликвидация штабов: где еще было жарко

Помимо транспортной и топливной инфраструктуры, Силы обороны прицельно нанесли удары по "глазам" и "мозговым центрам" оккупантов. Были нанесены точечные удары по пунктам управления БПЛА противника сразу в нескольких регионах - в Веселой Лопане Белгородской области РФ, Комаре в Донецкой области, а также в Мирном, Луговом и Скельках в Запорожской области.

В то же время в районе Старомлиновки Донецкой области был успешно разгромлен командно-наблюдательный пункт российских войск.

Как удары по России влияют на переговоры - комментарий эксперта

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что масштабные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине российской территории укрепляют переговорные позиции Украины и приближают завершение войны.

В то же время, по его мнению, эти атаки пока не стали фактором, который заставил бы российского диктатора Владимира Путина кардинально пересмотреть свои подходы.

Чаленко также подчеркнул, что в нынешних условиях возможности России выдвигать максималистские требования существенно сузились, и сейчас Москва фактически может рассчитывать лишь на прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", - подытожил он.

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российского агрессора. В Московской области был поражен центр космической связи "Дубна".

Напомним, утром во вторник, 30 июня, в Московской области РФ зафиксировали пролеты большого количества дронов в направлении столицы страны-агрессора. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе сил ПВО и падении обломков.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае РФ, расположенному в 300 км от Украины. В результате наблюдается возгорание в районе резервуаров с нефтью, нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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