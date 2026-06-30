На Москву летит рой дронов, в РФ работает ПВО: что известно

Кратко:
- Над Московской областью зафиксировали массовый пролет дронов
- Собянин заявил о 50 сбитых беспилотниках силами ПВО
- О последствиях атаки официально не сообщается
Утром во вторник, 30 июня, в Московской области РФ зафиксировали пролеты большого количества дронов в направлении столицы страны-агрессора. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе сил ПВО и падении обломков.
Начиная с четырех часов утра мэр Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на Москву.
Некоторые беспилотники, вероятно, долетели непосредственно до столицы РФ.
По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.
Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.
Смотрите видео - Дроны летят в направлении Москвы:
Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.
Смотрите видео - Дроны зафиксировали в Туле:
Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.
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