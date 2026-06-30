На Москву летит рой дронов, в РФ работает ПВО: что известно

Беспилотники зафиксировали и в Туле. Есть ли последствия атаки - пока неизвестно.

https://glavred.info/war/na-moskvu-letit-roy-dronov-v-rf-rabotaet-pvo-chto-izvestno-10776764.html Ссылка скопирована

Дроны летят на Москву / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, сриншот

Кратко:

Над Московской областью зафиксировали массовый пролет дронов

Собянин заявил о 50 сбитых беспилотниках силами ПВО

О последствиях атаки официально не сообщается

Утром во вторник, 30 июня, в Московской области РФ зафиксировали пролеты большого количества дронов в направлении столицы страны-агрессора. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе сил ПВО и падении обломков.

Начиная с четырех часов утра мэр Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на Москву.

видео дня

Некоторые беспилотники, вероятно, долетели непосредственно до столицы РФ.

По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.

Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.

Смотрите видео - Дроны летят в направлении Москвы:

Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.

Смотрите видео - Дроны зафиксировали в Туле:

Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред