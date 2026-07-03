Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий отличился неоднозначным заявлением.

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Збигнев Богуцкий применил термин "Восточная Малопольша" к землям Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ZbigniewBoguckiPL, pixabay.com ​

Ключевые тезисы:

Польский чиновник назвал запад Украины Восточной Малопольшей

Канцелярия Навроцкого осудила создание пантеона в Украине

Богуцкий объявил героизацию Бандеры барьером на пути на Запад

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого западные области Украины назвали "Восточной Малопольшей" - термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель. Также там раскритиковали решение Верховной Рады о создании "Украинского национального пантеона".

Громкое заявление прозвучало из уст главы Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передает Rzeczpospolita.

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Польский чиновник прокомментировал решение Киева о чествовании деятелей освободительного движения и заявил, что героизация Степана Бандеры и УПА якобы противоречит "западным ценностям". При этом в своём заявлении он использовал формулировку "Восточная Малопольша" в отношении западных территорий современной Украины.

"Это внутреннее законодательство Украины, и она имеет полное право самостоятельно принимать такие решения. Однако вопрос заключается в том, правильны ли они. По моему мнению, а также по мнению президента Кароля Навроцкого и, я уверен, большинства поляков, прославление Бандеры и людей, ответственных за преступления на Волыни и в так называемой Восточной Малопольше, не ведет ни к западному миру, ни к общим европейским или трансатлантическим ценностям", - заявил Богуцкий.

Отметим, термин "Восточная Малопольша" официально использовался польскими властями в межвоенный период 1918–1939 годов для обозначения украинских земель в составе Второй Речи Посполитой. Тогда польская администрация фактически вытесняла названия "Западная Украина" и "Восточная Галиция" из официального употребления.

Кроме того, Богуцкий заявил, что Польша "никогда не согласится" на прославление Бандеры, а последние решения Украины в сфере исторической памяти назвал "конфронтационными".

"Польша и президент Республики Польша никогда с этим не согласятся, ведь, как он подчеркивал, „своих мы не бросаем". Голоса жертв Волынской трагедии до сих пор звучат, и их невозможно заглушить голосами сторонников Бандеры", - подчеркнул Богуцкий.

Журналист Андрей Смолий, комментируя заявления представителя канцелярии президента Польши, отметил, что подобная риторика напоминает российские нарративы о "Новороссии", которые Кремль использовал для обоснования претензий на украинские территории.

В Украине создадут Украинский национальный пантеон

Как писал Главред, Верховная Рада Украины дала "зеленый свет" масштабному проекту по увековечению национальной памяти. 1 июля парламент принял в первом чтении и в целом законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона.

Новый мемориальный комплекс появится в Киеве и будет полностью общедоступным.

Пантеон будет иметь особый правовой статус. Его цель - чествование выдающихся деятелей, внесших исключительный исторический вклад в завоевание, восстановление и развитие украинской независимости, армии, культуры, науки, языка и гражданского общества.

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