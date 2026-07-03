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Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

Анна Ярославская
3 июля 2026, 09:30
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Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий отличился неоднозначным заявлением.
Збигнев Богуцкий, флаг Польши
Збигнев Богуцкий применил термин "Восточная Малопольша" к землям Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ZbigniewBoguckiPL, pixabay.com ​

Ключевые тезисы:

  • Польский чиновник назвал запад Украины Восточной Малопольшей
  • Канцелярия Навроцкого осудила создание пантеона в Украине
  • Богуцкий объявил героизацию Бандеры барьером на пути на Запад

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого западные области Украины назвали "Восточной Малопольшей" - термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель. Также там раскритиковали решение Верховной Рады о создании "Украинского национального пантеона".

Громкое заявление прозвучало из уст главы Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передает Rzeczpospolita.

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Польский чиновник прокомментировал решение Киева о чествовании деятелей освободительного движения и заявил, что героизация Степана Бандеры и УПА якобы противоречит "западным ценностям". При этом в своём заявлении он использовал формулировку "Восточная Малопольша" в отношении западных территорий современной Украины.

"Это внутреннее законодательство Украины, и она имеет полное право самостоятельно принимать такие решения. Однако вопрос заключается в том, правильны ли они. По моему мнению, а также по мнению президента Кароля Навроцкого и, я уверен, большинства поляков, прославление Бандеры и людей, ответственных за преступления на Волыни и в так называемой Восточной Малопольше, не ведет ни к западному миру, ни к общим европейским или трансатлантическим ценностям", - заявил Богуцкий.

Отметим, термин "Восточная Малопольша" официально использовался польскими властями в межвоенный период 1918–1939 годов для обозначения украинских земель в составе Второй Речи Посполитой. Тогда польская администрация фактически вытесняла названия "Западная Украина" и "Восточная Галиция" из официального употребления.

Кроме того, Богуцкий заявил, что Польша "никогда не согласится" на прославление Бандеры, а последние решения Украины в сфере исторической памяти назвал "конфронтационными".

"Польша и президент Республики Польша никогда с этим не согласятся, ведь, как он подчеркивал, „своих мы не бросаем". Голоса жертв Волынской трагедии до сих пор звучат, и их невозможно заглушить голосами сторонников Бандеры", - подчеркнул Богуцкий.

Журналист Андрей Смолий, комментируя заявления представителя канцелярии президента Польши, отметил, что подобная риторика напоминает российские нарративы о "Новороссии", которые Кремль использовал для обоснования претензий на украинские территории.

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В Украине создадут Украинский национальный пантеон

Как писал Главред, Верховная Рада Украины дала "зеленый свет" масштабному проекту по увековечению национальной памяти. 1 июля парламент принял в первом чтении и в целом законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона.

Новый мемориальный комплекс появится в Киеве и будет полностью общедоступным.

Пантеон будет иметь особый правовой статус. Его цель - чествование выдающихся деятелей, внесших исключительный исторический вклад в завоевание, восстановление и развитие украинской независимости, армии, культуры, науки, языка и гражданского общества.

Скандал Украины и Польши - последние новости по теме

26 мая, в канун дня Сил специальных операций ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование в честь "Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Волна возмущения прокатилась по Польше. Польские политики называли его скандальным.

Президент Кароль Навроцкий заявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла - это старейшая и высшая государственная награда Польши.

Раскритиковал решение Зеленского и глава польского правительства Дональд Туск.

Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

Вслед за главой государства о возвращении собственных польских государственных наград заявили бывший президент Леонид Кучма, руководители украинской власти, дипломаты и чиновники, назвав такой шаг Варшавы политической ошибкой, которая может сыграть на руку России. Детальнее читайте в материале: Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.

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О ресурсе: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita - одно из самых известных и авторитетных польских ежедневных изданий, специализирующееся на политике, экономике, праве и международных новостях. Газета считается влиятельным деловым и общественно-политическим медиа в Польше.

Основана в 1920 году, современная версия выходит с 1982 года.

Издается медиагруппой Gremi Media SA.

Штаб-квартира находится в Варшаве.

Публикует новости, аналитику, экономические обзоры, юридические материалы и интервью.

Имеет репутацию качественного делового и аналитического СМИ, часто цитируется другими польскими медиа.

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