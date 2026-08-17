Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря"

Если договоренности будут достигнуты, Джонни Депп вновь может воплотить на экране образ Джека Воробья.

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Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин из фильма "Пираты Карибского моря"

Кратко:

Участие Деппа в фильме будет зависеть от результатов его переговоров с продюсерами

В проекте потенциально может появиться и Орландо Блум

Продюсер популярной франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер рассказал о возможном возвращении Джонни Деппа к роли капитана Джека Воробья. По информации Deadline, сейчас актер ведет переговоры с создателями будущего фильма.

Брукхаймер отметил, что участие Деппа в новой части франшизы пока не подтверждено окончательно. Все будет зависеть от результатов переговоров актера с продюсерами. При этом сценарий проекта уже разрабатывается с учетом возможного появления Джонни Деппа.

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Если договоренности будут достигнуты, актер вновь может воплотить на экране образ Джека Воробья - одного из самых узнаваемых персонажей серии.

Еще в августе 2025 года Брукхаймер говорил о планах студии перезапустить франшизу и отмечал, что хотел бы снова увидеть Деппа в привычной роли.

Вместе с ним в проекте потенциально может появиться и Орландо Блум, исполнивший роль Уилла Тернера в предыдущих фильмах серии.

Таким образом, новая часть "Пиратов Карибского моря" пока находится на стадии разработки, однако создатели франшизы рассматривают возможность возвращения сразу нескольких актеров из оригинального состава.

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О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II - американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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