НАТО отказалось обучать украинцев управлению дронами: в BI объяснили причину

Журналисты издания посетили специально оборудованный полигон в Польше, где украинские военные проходят подготовку.

https://glavred.info/world/nato-otkazalos-obuchat-ukraincev-upravleniyu-dronami-v-bi-obyasnili-prichinu-10789052.html Ссылка скопирована

НАТО отказалось обучать украинцев управлению дронами / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

Дроны используются практически во всех учениях

Беспилотники участвуют в отработке боевых сценариев

Западные армии перенимают украинский опыт

В рамках новой программы подготовки украинских военных на территории стран НАТО больше не проводят отдельные курсы по управлению беспилотниками и радиоэлектронной борьбе. Как пишет Business Insider, причина в том, что украинские военнослужащие уже обладают значительным опытом в этих сферах и теперь сами делятся им с западными союзниками.

Журналисты издания посетили специально оборудованный полигон в Польше, где украинские военные проходят подготовку в рамках многонациональной инициативы "Операция Легио" под руководством Норвегии.

видео дня

Основная задача программы - передать украинским военнослужащим западный опыт, военные доктрины, навыки командования и специализированные знания. При этом украинская сторона сама определяет, какие направления подготовки для нее наиболее актуальны.

"Мы не проводим курсов по дронам. Мы не проводим курсов по радиоэлектронной борьбе", - рассказал BI майор Джон, отвечающий за координацию учебной операции.

По его словам, западные военные обычно осваивают управление беспилотниками с помощью симуляторов и специальных полос с препятствиями. Для украинских военнослужащих этот этап подготовки не требуется.

"У них отличная подготовка и образование в области дронов и радиоэлектронной борьбы. Они могут сами с этим справиться", - объяснил офицер.

Дроны используются практически во всех учениях

Отсутствие отдельного курса по управлению беспилотниками не означает, что дроны не используются на полигоне. Напротив, они являются неотъемлемой частью практически всех тренировок, поскольку играют такую же роль и на реальном поле боя.

Украинские военные не учатся управлять беспилотниками с нуля, а отрабатывают их интеграцию в тактику и планирование операций. В частности, военнослужащие учатся учитывать угрозу со стороны вражеских дронов.

Кроме того, украинские инструкторы передают западным военным собственный боевой опыт применения беспилотников и РЭБ.

Бригадный генерал Атле Молде отметил, что украинские специалисты постоянно присутствуют в учебном лагере в качестве экспертов по дронам и радиоэлектронной борьбе. Они рассказывают союзникам о том, как обе стороны применяют эти технологии на войне.

По его словам, для украинской армии использование дронов и РЭБ во время различных учений - как для имитации действий собственных подразделений, так и противника - имеет "жизненно важное значение".

Как устроена подготовка

В рамках программы действует специальный центр дронов, созданный в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Он обеспечивает учения необходимым оборудованием, занимается ремонтом техники и предоставляет военнослужащим пространство для отработки тактики, проведения экспериментов с беспилотниками и применения технологий, включая 3D-печать.

Центр также передает Норвегии и другим странам-участницам программы накопленный Украиной опыт современной войны с использованием дронов.

Как объяснил Джон, программа подготовки постоянно корректируется с учетом обратной связи от украинской стороны. Учения максимально приближены к реальным боевым условиям и учитывают особенности местности, российскую тактику и вооружение, а также технику, которой располагают украинские подразделения.

При этом дроны и РЭБ рассматриваются не как самостоятельное направление подготовки, а как инструменты, которые дополняют остальные учебные курсы.

Беспилотники участвуют в отработке боевых сценариев

Подготовка украинских военных включает медицинские, инженерные и пехотные дисциплины. Военнослужащие отрабатывают штурмовые действия, ведение боя в городской застройке, зачистку окопов, применение тяжелого вооружения и оказание помощи раненым.

Беспилотники интегрированы во все эти сценарии. Военные используют их для разведки позиций противника и поиска целей в окопах. Одновременно во время эвакуации раненых военнослужащие должны реагировать на атаки беспилотников и учатся сбивать их с помощью специального оружия.

Силы условного противника, имитирующие российские подразделения и использующие бронетехнику, также применяют дроны. Благодаря этому украинские военные сталкиваются с ситуациями, которые максимально приближены к реальным условиям войны.

Еще одна задача учений - совершенствование процесса принятия решений. Беспилотники передают командирам разведывательные данные с поля боя, после чего те должны использовать полученную информацию для управления подразделениями.

Для повышения реалистичности часть дронов оснащена имитацией взрывного заряда. Он создает эффект поражения цели, но не представляет опасности для участников тренировок.

Наземные роботизированные системы применяются по схожему принципу. Их роль в украинской армии также постепенно возрастает: такие платформы могут использоваться для атак, перевозки оборудования и эвакуации раненых.

По словам Молде, именно украинские военнослужащие объясняют западным коллегам особенности применения этих систем и делятся практическим опытом.

Западу необходимо восстановить навыки ведения радиоэлектронной борьбы

Как отмечает Business Insider, Украина ведет не менее интенсивную борьбу и в сфере радиоэлектронной борьбы. Российские и украинские силы постоянно пытаются подавлять системы связи и вооружения противника, одновременно стремясь обеспечить работу собственных систем в условиях сильных помех.

Западные военные рассматривают украинский опыт как крайне важный источник знаний. Молде считает, что война в Украине продемонстрировала необходимость для стран-союзниц восстановить потенциал в сфере РЭБ, которому после окончания холодной войны уделялось значительно меньше внимания.

Западные армии перенимают украинский опыт

Опыт Украины в применении беспилотников меняет традиционную модель отношений между западными инструкторами и украинскими военнослужащими. В некоторых направлениях современной войны, определяющих характер боевых действий, украинцы теперь обладают более глубокими практическими знаниями, чем их западные коллеги.

Особенно это заметно в использовании относительно дешевых квадрокоптеров против бронетехники и других целей.

Норвегия также получает новые знания благодаря сотрудничеству с украинскими специалистами. По словам Молде, работа в учебном лагере позволяет союзникам ежедневно учиться у украинских экспертов в области дронов и РЭБ.

Джон отметил, что военнослужащие, которые взаимодействуют с украинскими специалистами в центре дронов, затем возвращаются в Норвегию и другие страны-участницы программы и передают полученные знания своим подразделениям.

Несколько западных партнеров Украины уже заявляли о необходимости перенимать украинский опыт. Для этого они приглашают украинских операторов дронов на собственные военные учения, чтобы их военнослужащие могли изучать практические методы современной войны.

Таким образом, обучение постепенно превращается в обмен опытом: западные страны передают Украине накопленные за десятилетия военные знания, а украинские военнослужащие делятся практическими навыками ведения войны с использованием дронов и РЭБ.

Джон подчеркнул, что в конечном счете речь идет о сочетании традиционного военного опыта стран-партнеров с украинской креативностью и компетентностью в современной войне, что позволяет союзникам развиваться одновременно.

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред