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ВСУ остановили наступление РФ сразу на нескольких участках фронта – ISW

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 11:06
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В ISW отмечают, что российские военные практически ежедневно пытаются просачиваться между украинскими позициями.
ВСУ остановили наступление РФ сразу на нескольких участках фронта
ВСУ остановили наступление РФ сразу на нескольких участках фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Серьезной проблемой для украинских военных остается высокая растительность
  • Украинские подразделения сохраняют позиции на южной окраине Купянска

Российские войска в последние дни продолжали наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако Силам обороны Украины удалось сдержать продвижение противника. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным американских аналитиков, 15 и 16 августа российские подразделения продолжали атаковать на севере Сумской области, однако добиться подтвержденного продвижения им не удалось.

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В ISW отмечают, что российские военные практически ежедневно пытаются просачиваться между украинскими позициями небольшими пехотными группами. Как правило, такие группы насчитывают от одного до трех человек. При этом российские подразделения продолжают использовать подобную тактику, несмотря на значительные потери.

Серьезной проблемой для украинских военных остается высокая растительность. В некоторых местах трава достигает более двух метров, из-за чего бойцам ВСУ сложнее своевременно обнаруживать небольшие группы российских военнослужащих.

Попытки российских сил продвинуться вперед фиксировались и на севере Харьковской области в течение последних двух суток. Однако украинские защитники смогли остановить продвижение противника.

При этом российское Министерство обороны заявило о якобы захвате Кудиевки, расположенной севернее Харькова, и попыталось представить населенный пункт как "ворота" к городу. В ISW не нашли подтверждений этим заявлениям. По информации аналитиков, в районе продолжаются боевые действия, а российские войска пока не создали там устойчивых позиций.

Без подтвержденного продвижения российские войска действовали также на Купянском направлении. По данным ISW, 15 и 16 августа они продолжали наступательные операции, однако не смогли продвинуться вперед.

Украинские подразделения при этом сохраняют позиции на южной окраине Купянска.

На Славянском направлении российские войска также предпринимали попытки наступления, но украинские силы не позволили им добиться существенных результатов.

Кроме того, украинские военнослужащие недавно зачистили от российских разведывательных групп район в западной части Константиновки.

Таким образом, согласно оценке ISW, российские войска продолжают атаковать сразу на нескольких участках фронта, однако в указанных районах им пока не удалось добиться подтвержденного продвижения.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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