ВСУ разнесли семь из десяти крупнейших складов Wildberries в РФ – ISW

В ISW считают, что систематические удары по логистическим центрам компании создают дополнительную нагрузку на российскую экономику.

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ВСУ разнесли семь из десяти крупнейших складов Wildberries в РФ / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Exilenova+

Кратко:

Атаки направлены на ослабление российской оборонно-промышленной базы

У РФ недостаточно средств ПВО для защиты инфраструктуры в тылу

Украинские Силы обороны в рамках ударной кампании по российской инфраструктуре поразили и вывели из эксплуатации семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), атаки направлены в том числе на ослабление российской оборонно-промышленной базы и логистической инфраструктуры двойного назначения.

В ночь на 16 августа украинские силы нанесли удар по крупнейшему логистическому центру Wildberries площадью около 250 тысяч квадратных метров. Объект расположен в индустриальном парке Коледино в Подольске Московской области - примерно в 420 километрах от украинской границы.

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В Wildberries подтвердили, что в результате атаки на объект начался пожар. Компания была вынуждена изменить работу логистической системы и перестроить часть цепочек поставок.

Еще один удар произошел в ночь с 15 на 16 августа. Под атакой оказался склад Wildberries в Домодедово Московской области, расположенный примерно в 430 километрах от границы с Украиной.

Как сообщало Reuters в начале августа 2026 года, в результате украинских ударов было уничтожено не менее 1,18 млн квадратных метров складских площадей Wildberries. Это составляло около 20% всей складской инфраструктуры компании на тот момент. После этого атаки на логистические объекты Wildberries продолжились.

В ISW считают, что систематические удары по логистическим центрам компании создают дополнительную нагрузку на российскую экономику и уже перегруженную систему противовоздушной обороны.

"Неспособность России защитить крупнейшие логистические хабы Wildberries, несмотря на продолжающуюся украинскую кампанию против таких целей, демонстрирует, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в тылу", - отмечают аналитики.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Атаки на Wildberries - новости

В ночь на 16 августа Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара возник масштабный пожар на территории крупнейшего логистического комплекса Wildberries в Коледино и мультимодального комплекса "Северное Домодедово".

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Как писал Главред, 7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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