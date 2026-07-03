Ракетная атака на Белгород: в городе пропали свет, вода и интернет - подробности

Местные власти объявили о ракетной угрозе в городе.

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Подробности атаки на Белгород / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Белгороде утром раздавались взрывы

После удара частично пропали свет, вода и связь

Под ударом могли оказаться ТЭЦ и завод "Энергомаш"

Утром в пятницу, 3 июля, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке, дыме над городом и перебоях с электричеством и водоснабжением. Об этом пишет Exillenova+.

Очевидцы начали публиковать сообщения о столбе дыма, который виден из разных районов Белгорода. Местные власти объявили ракетную тревогу и призвали жителей находиться в укрытиях и не покидать безопасные места.

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По данным ресурса, под удар попала Мичуринская ТЭЦ, которая обеспечивает энергией производственные и административные мощности крупного промышленного предприятия "Беленергомаш – БЗЕМ". В сети распространяются кадры мощного пожара на объекте.

В то же время Telegram-канал Supernova+ пишет, что атакован завод "Энергомаш", специализирующийся на производстве оборудования для тепловых и атомных электростанций, нефтегазовой отрасли и промышленного строительства.

Кроме того, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко написал, что в Белгороде фиксируются проблемы со связью и интернетом.

"В Белгороде после ракетного удара по Мичуринской ТЭЦ частично пропали свет и вода. Также сообщают о проблемах со связью и интернетом", - говорится в сообщении.

РФ хочет скрыть удары по Москве

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов отмечал, что почти ежедневные атаки беспилотников по Москве и прилегающим районам создают для российских властей новый вызов.

По его словам, сейчас Кремль пытается не только минимизировать практические последствия таких ударов, но и контролировать информационное пространство, чтобы не допустить роста тревожных настроений среди населения.

"Российские власти всячески пытаются скрывать информацию - вплоть до блокировки интернета и публичных наказаний тех, кто снимает видео прилетов и выкладывает его в сеть. Более того, власти даже не объявляют воздушную тревогу, что вызывает возмущение у части россиян. Все это делается для того, чтобы не создавать панику среди населения", - убежден эксперт.

Удары по российским объектам - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области страны-агрессора РФ. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

27 июня Волгоград подвергся ракетному обстрелу. Россияне жаловались на громкие взрывы. Под удар попал завод "Титан-Баррикады". Его атаковали ракеты "Фламинго". Зафиксировано как минимум два попадания.

24 июня в Оренбургской области РФ также раздавались взрывы. Под удар беспилотников попал местный газоперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших предприятий российской газовой отрасли. Объект входит в состав "Газпрома" и играет важную роль в переработке природного газа и производстве газохимической продукции.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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