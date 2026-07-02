Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

Новые ограничения могут быть направлены против тех, кто непосредственно обеспечивает функционирование военной машины агрессора.

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ЕС может ввести новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ЕС готовит санкции за удары по Киеву

Каллас призывает усилить военную помощь Украине

Давление на Россию будет нарастать до её поражения

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Европейский Союз готов жестко отреагировать на очередной акт террора со стороны Кремля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, реагируя на массированный обстрел Киева в ночь на 2 июля, заявила о намерении немедленно инициировать новые санкции против Москвы.

В своей публикации в соцсети X глава европейской дипломатии четко дала понять, что время для обеспокоенности истекло.

"Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить нападения на Киев. Только постоянная военная поддержка Украины и усиленное давление на Москву могут это сделать", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Новые ограничения будут направлены против тех, кто непосредственно обеспечивает работу военной машины агрессора. Каллас заявила, что уже сегодня она предложит ввести санкции против дополнительных субъектов, поддерживающих военно-промышленный комплекс страны-агрессора "в ответ на удары".

Евросоюз планирует действовать зеркально по отношению к действиям Кремля. Кая Каллас добавила, что чем больше Москва нападает на мирных жителей, тем больше санкций должно быть введено. Запад не сбавит обороты, пока агрессор не остановится.

"Мы будем повышать цену, пока Россия не поймёт, что не может победить", - заверила она.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Комбинированная атака на Киев 2 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Разрушены жилые дома, имеются повреждения и разрушения более чем в 30 точках во всех районах Киева.

По последним данным, в Киеве 85 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 20 погибших.

По информации Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара был Киев. Силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БПЛА в 18 точках.

Кроме того, последствия вражеской атаки ощутимы в пяти районах Киевской области. В частности, в Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

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О личности: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 года по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

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