Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

В целом, по оценкам эксперта, по столице было выпущено около 60 ракет различных типов.

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Атака на Киев 2 июля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

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Зафиксирована пятая подряд комбинированная атака исключительно на Киев

Враг применил сверхсложную баллистическую тактику

Более сотни реактивных дронов штурмовали столицу

Российские войска в ночь на 2 июля осуществили очередной массированный обстрел столицы, который военные аналитики уже назвали одним из самых сложных с точки зрения воздушной тактики с начала полномасштабного вторжения. Этот удар стал пятой подряд комбинированной атакой, направленной исключительно на Киев и прилегающие районы.

По данным военного обозревателя Богдана Мирошникова, главной особенностью налета стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе - их количество, по предварительным оценкам, могло превышать 100 единиц.

Тактические особенности удара

На этот раз противник сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:

Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.

более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами. Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".

оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер". Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки враг запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".

синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки враг запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон". Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

В целом, по оценкам эксперта, по столице было выпущено около 60 ракет различных типов. Хотя общее количество не является абсолютной чисто количественной точкой отсчёта для всей страны, это, вероятно, один из крупнейших и самых плотных ракетных ударов, нанесённых по одному конкретному городу.

Последствия и стратегический вывод

Цель Кремля остается неизменной - системный террор против мирного населения, целенаправленное разрушение жилых кварталов, объектов критической инфраструктуры и оборонного потенциала Украины.

По состоянию на 07:30, по данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, официально подтверждена информация о 56 пострадавших. В то же время, по информации мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеских ударов погибли 10 человек.

Богдан Мирошников подчеркнул, что эффективно отражать столь массированные и одновременные запуски баллистических ракет чрезвычайно сложно даже для самых обученных подразделений. Единственным системным и стратегическим ответом Украины на такой вызов в будущем должно стать расширение и развитие собственного ракетного производства для нанесения ответных ударов.

Атака на Киев и область 2 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Разрушены жилые дома, имеются повреждения и разрушения более чем в 30 точках во всех районах Киева.

"Есть очень значительные прямые попадания по жилым домам, где из-под завалов, к сожалению, извлекают, в том числе, погибших", - сообщили в КГВА.

Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

В эту же ночь российская оккупационная армия также массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, последствия вражеской атаки уже ощутимы в пяти районах области. В частности, в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. Также на данный момент известно о трёх пострадавших в Бучанском районе.

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О личности: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

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