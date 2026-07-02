Мощные взрывы один за другим: РФ бьет по Киеву баллистикой и "Цирконами", детали

Массированная атака на Киев продолжается. Помимо ударных беспилотников, оккупационные войска применяют баллистическое вооружение и гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". Также зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.
Местные власти призывают жителей города не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.
В столице фиксируются взрывы, город находится под атакой. Враг продолжает ракетные обстрелы в направлении Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Голосеевском районе столицы продолжается пожар - горит крыша многоэтажного жилого дома.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки зафиксировано разрушение жилого дома в Шевченковском районе и пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе столицы.
Обновлено в 03:11. Двоих пострадавших в Шевченковском районе госпитализировали в одну из столичных больниц. Киев подвергается интенсивной вражеской атаке. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей не покидать укрытия.
Обновлено в 02:41.В Шевченковском районе в результате атаки ранения получили пять медицинских работников. Один из пострадавших, парамедик, находится в крайне тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23. По словам мэра столицы, в Шевченковском районе предварительно зафиксировано не менее пяти пострадавших. На месте работают медики и оказывают необходимую помощь.
В Голосеевском районе столицы продолжается пожар - горит крыша многоэтажного жилого дома.
К местам происшествий направляются экстренные службы для ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.
Новость дополняется . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред