Россия массированно атаковала Харьков КАБами, есть погибшие и раненые – что известно

О чем сказал Игорь Терехов:
- Россияне нанесли по Харькову пять ударов авиабомбами КАБ
- В Новобаварском районе в результате атаки погибли два человека
- Среди погибших в городе есть пятнадцатилетний парень
Российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие, среди раненых - дети, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
По предварительным данным, взрывы прогремели в нескольких районах города.
"Враг нанес удар управляемой авиабомбой по Киевскому району. Последствия уточняем. Попадание в частный дом, есть раненые - их количество и состояние уточняются", - сообщил Игорь Терехов.
Также удары, по словам мэра, были зафиксированы в Слободском районе, а также на границе Новобаварского и Основянского районов.
"Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу - три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест вероятных попаданий продолжается", - отметил мэр города.
Наиболее трагические последствия атаки зафиксированы в Новобаварском районе. Там подтвердили гибель двух человек, один из них - несовершеннолетний.
"К сожалению, подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из них - пятнадцатилетний парень. На данный момент известно о 26 пострадавших в пяти местах. Самой младшей пострадавшей - всего год, самому старшему - 71", - сообщил мэр Харькова.
По данным ОГА, в Харькове зафиксированы повреждения как минимум четырёх частных домов, также возник пожар и были выбиты окна в административном здании. На местах работают спасатели, коммунальные службы и другие профильные специалисты.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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