Россия массированно атаковала Харьков КАБами, есть погибшие и раненые – что известно

Терехов рассказал о последствиях массированного удара КАБами по Харькову.

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Россия подвергла Харьков массированной атаке с использованием КАБ - что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем сказал Игорь Терехов:

Россияне нанесли по Харькову пять ударов авиабомбами КАБ

В Новобаварском районе в результате атаки погибли два человека

Среди погибших в городе есть пятнадцатилетний парень

Российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие, среди раненых - дети, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По предварительным данным, взрывы прогремели в нескольких районах города.

видео дня

"Враг нанес удар управляемой авиабомбой по Киевскому району. Последствия уточняем. Попадание в частный дом, есть раненые - их количество и состояние уточняются", - сообщил Игорь Терехов.

Также удары, по словам мэра, были зафиксированы в Слободском районе, а также на границе Новобаварского и Основянского районов.

"Предварительно Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу - три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест вероятных попаданий продолжается", - отметил мэр города.

Наиболее трагические последствия атаки зафиксированы в Новобаварском районе. Там подтвердили гибель двух человек, один из них - несовершеннолетний.

"К сожалению, подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из них - пятнадцатилетний парень. На данный момент известно о 26 пострадавших в пяти местах. Самой младшей пострадавшей - всего год, самому старшему - 71", - сообщил мэр Харькова.

По данным ОГА, в Харькове зафиксированы повреждения как минимум четырёх частных домов, также возник пожар и были выбиты окна в административном здании. На местах работают спасатели, коммунальные службы и другие профильные специалисты.

КАБы / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил о масштабных атаках РФ в нескольких областях Украины. Он подчеркнул, что разрушения и жертвы зафиксированы в нескольких городах. По его словам, в Днепре в результате ракетного удара погибли 5 человек и 29 получили ранения.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал об ударах по Запорожью авиабомбами и беспилотниками 30 июня. Он отметил, что подтверждена гибель одного человека. По предварительным данным, число пострадавших возросло до девяти, повреждены частные дома и учебное заведение.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке на заправки в Днепропетровской области. Он уточнил, что пять атак на АЗС произошли в ночь на 1 июля. По данным ОВА, одна женщина погибла, трое получили ранения, а на заправках вспыхнули пожары.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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